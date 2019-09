Sute de persoane s-au adunat sâmbătă în mai multe locuri din capitala Franţei pentru a protesta.

Autorităţile franceze au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de manifestanţi.

Guvernul a suplimentat forţele de poliţie din cauza îngrijorării că protestatarii s-ar putea folosi manifestaţiile autorizate pentru a cauza tensiune în capitala Franţei, informează Reuters.

Cel puţin 90 de persoane au fost reţinut până la ora actuală.

