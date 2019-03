"Guvernul va lua măsuri imediate începând de astăzi pentru a limita potenţiala stocare a acestor arme şi pentru a încuraja oamenii să continue să-şi predea armele de foc", a spus Ardern.

"Pe scurt, orice armă semiautomată folosită vineri în timpul atacului terorist va fi interzisă în această ţară", a adăugat premierul Noii Zeelande.

Ardern a mai afirmat că vor fi elaborate măsuri suplimentare pentru a înăspri legislaţia privind armele de foc, inclusiv "norme mai eficiente de autorizare, cerinţe de depozitare şi sancţiuni pentru nerespectarea reglementărilor privind arma".

