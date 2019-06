Într-un eseu publicat vineri în The New York Magazine, jurnalista E. Jean Carroll a declarat că Donald Trump a violat-o în urmă cu 23 de ani, într-o cabină de probă a unui magazin de lux din New York, potrivit The Telegraph.

De cealaltă parte, Trump a declarat, vineri, că "nu a cunoscut-o niciodată" pe E. Jean Carroll şi că povestea acesteia este una falsă. "Ruşine celor care încearcă să inventeze poveşti false despre agresiuni sexuale pentru a-şi face publicitate sau a vinde o carte sau a obţine ceva politic", a mai spus Trump.

Într-o fotografie publicată pe prima pagină a publicaţiei americane, Carroll poartă o rochie marca Donna Karan pe care ar fi avut-o în acea zi şi pe care ar fi îmbrăcat-o pentru prima dată de la acel incident.

În vârstă de 75 de ani, aceasta spune că a fost violată de Trump într-o cabină de probă a unui magazin de lux din New York, Bergdorf Goodman, în toamna anului 1995 sau în primvara lui 1996. Potrivit acesteia, Trump a abordat-o cerându-i sfatul legat de un cadou, iar ea l-a recunoscut ca fiind acel magnat din domeniul imobiliarelor. Trump s-a decis asupra unei piese de lenjerie intimă şi a glumit spunându-i că ea ar trebui să o probeze. Aflată în cabina de probă, acesta a intrat peste ea şi a violat-o, potrivit jurnalistei.

De asemenea, aceasta a spus că un prieten a sfătuit-o să nu depună plângere, pentru că avocaţii lui Trump ar fi distrus-o. Femeia a adăugat în eseu că a tăcut pentru că a fost "o laşă".

În articolul intitulat "Hideous Men" (Bărbaţi hidoşi), extras din noua sa carte, Carroll îi mai acuză de agresiune sexuală pe alţi şase bărbaţi, printre care fostul preşedinte-director general al CBS Corporation, Les Moonves, care ar fi violat-o în 1997. Moonves, care şi-a părăsit funcţia pe fondul unor scandaluri sexuale, a negat noile acuzaţii.

În urmă cu 23 de ani, Donald Trump era căsătorit cu Marla Maples. Mariajul lor a durat şase ani şi s-a încheiat în 1999.

Ivana, cea care i-a fost soţie înainte de Marla, între anii 1977 - 1992, a susţinut în documentele de divorţ că Trump a violat-o în timpul mariajului lor, dar, şi-a retractat spusele după ce acesta şi-a lansat candidatura la preşedinţia SUA.