Racheta a căzut în zona Fadhlan (districtul Dujail), la aproximativ 60 de kilometri nord de Bagdad, în apropierea Baze aeriene Balad.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Nu se ştie cine a lansat racheta, dar incidentul intervine după ce Iranul sau grupuri islamiste proiraniene au atacat baze militare din Irak în care sunt staţionaţi militari americani, ca ripostă la asasinarea de către Statele Unite a unui comandant militar iranian.

Al-Sumariya reports that a rocket landed near al-Balad air base in #Iraq’s Salahadin province.

US troops are stationed at the base. pic.twitter.com/6NEFkO7Mjs