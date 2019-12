Armata Israeliană a confirmat lansarea rachetei către Ashkelon, oraş aflat la 12 kilometri de graniţa cu enclava palestiniană şi a adăugat că racheta a fost interceptată de către sistemul antirachetă Iron Dome.

An IDF airstrike against a militant site west of #Gaza City. #Israel pic.twitter.com/CNzp0jhMG0