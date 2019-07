Racheta respectivă a fost, cel mai probabil, un model S-200 (NATO: SA-5 Gammon) de producţie rusească, care datează din timpul Războiului Rece, potrivit The War Zone.

Aceste arme sunt destul de puţin eficiente împotriva avioanelor multirol moderne.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit după ce racheta rătăcitoare s-a prăbuşit lângă un mic sat aflat la o distanţă de 20 de km de capitala Nicosia. După explozie a izbucnit un incendiu în zonă.

Aparent, Israelul a lovit ţinte din apropiere de Damasc şi Homs. Potrivit presei siriene, patru persoane au murit şi 21 au fost rănite în urma atacurilor.

Images out of #Cyprus show what seems to be a #Russian S-200 missile fired by #Syrians against #Israeli jets last night pic.twitter.com/4ClLCIODM8