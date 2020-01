ATENŢIE! Urmează imagini cu puternic impact emoţional

Un oficial de la Pentagon, unul din cadrul comunităţii de informaţii din SUA şi un oficial irakian au declarat pentru Newsweek că avionul Boeing 737–800 a fost doborât de o rachetă antiaeriană Tor-M1 (Gauntlet, conform terminologiei NATO).

Evaluarea Pentagonului este că atacul a fost accidental, în contextul în care artileria antiaeriană iraniană era activă de teama unei riposte a Statelor Unite la atacurile cu rachete asupra bazelor militare din Irak.

Comandamentul Central american (CENTCOM) a refuzat să facă vreun comentariu pe această temă.

Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737–800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit după prăbuşirea aeronavei.

Footage of Ukraine plane crash with 180 passengers in Iran pic.twitter.com/61ndcgEwFk

FOOTAGE: All 176 Passengers killed in the Ukrainian Plane Crash in Iran.#Ukrainian President has Instructed to open a Criminal Investigation.#WWIII #Ukraine #UkrainianAirlines #ukraineplanecrash pic.twitter.com/QFrxBUE5tG