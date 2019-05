Atacul, revendicat de o grupare anarhistă, a durat doar câteva minute, atacatorii dispersându-se după incident, lansând şi două fumigene.

În urma incidentului, petrecut cu doar câteva zile înainte de alegerile europarlamentare, pe faţada sediului Parlamentului grec, dinspre Piaţa Syntagma, se vedeau câteva pete de vopsea roşie.

Vandals on Tuesday hurled red paint at #Greece ’s Parliament, one of the most heavily guarded buildings in central #Athens , before dispersing into nearby streets. The attack, days before a #European Parliament election, lasted just a few minutes. pic.twitter.com/68AI37VexU

Astfel de acte de vandalism sunt relativ comune la Atena, însă rareori astfel de incidente s-au înregistrat în zona sediului legislativului grec, una dintre cele mai bine păzite obiective din centrul capitalei Greciei.

What an absolute disgrace. The infamous anarchist group Rouvikonas (with known ties to the Syriza government) managed to by-pass all security and desecrate #Greece's parliament with paint bombs, in support of convicted terrorist and mass-murderer Koufodinas. pic.twitter.com/NkuV0KARaX