Atacul s-a petrecut în timp ce primarul se afla pe scenă la un eveniment caritabil destinat strângerii de fonduri pentru spitalele de copii, în faţa a sute de oameni.

Pawel Adamowicz a fost înjunghiat în piept de un individ de 27 de ani, care a fost reţinut imediat după agresiune.

Adamowicz a fost resuscitat şi transportat la spital, unde se află în stare critică, relatează BBC.

This is the assassin who tried to kill Gdańsk mayor Pawel #Adamowicz tonight. The 27 year old freak states he took revenge for being imprisoned innocently. I am sure he will be back to his old setting in a prison cell for a very long time. He should have stayed there anyway. pic.twitter.com/vu65RrWFml