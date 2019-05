Decizia a fost luată e US Navy pentru a nu-l deranja pe preşedinte, care a avut o relaţie conflictuală cu omul al cărui nume îl poartă distrugătorul din clasa Arleigh Burke. Acesta se numeşte USS John S. McCain.

Fostul senator republican, care a decedat în august 2018, a fost un critic vehement al lui Donald Trump. Ascunderea distrugătorului a fost cerută, potrivit WSJ, chiar de către oficiali de la Casa Albă.

Preşedintele american a vizitat, printre altele, şi baza navală în care se află pentru reparaţii nava. Distrugătorul a fost avariat în 2017 după ce s-a ciocnit cu o navă cargo. După accident, zece marinari au murit. De atunci, nava se află în reparaţii.

Trump a ţinut un discurs la bordul portavionului USS Wasp, care se află în acelaşi port, Baza Navală Yokosuka.

Pentru a ascunde nava problematică, oficialii US Navy au luat în calcul mai multe soluţii: să-i acopere numele cu ceva sau să o ducă undeva după o barjă. Marinarii de la bord au primit chiar o zi liberă, cu ocazia vizitei lui Trump. Mai mult, au fost sfătuiţi să nu poarte bonetele şi şepcile pe care este scris numele distrugătorului.

Până la urmă, peste numele navei a fost pusă o prelată de mari dimensiuni.

NEW: The White House wanted the USS John McCain “out of sight” for Trump’s visit to Japan. A tarp was hung over the ship’s name ahead of the trip, and sailors—who wear caps bearing the ship’s name—were given the day off for Trump’s visit. w/@gluboldhttps://t.co/6ugPceCOre pic.twitter.com/KuIoWJK5Kt