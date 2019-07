Zeci de persoane îmbrăcate cu tricouri albe şi măşti pe faţă au fost filmaţi în timp ce atacă oamenii dintr-o gară şi din trenuri. În urma atacurilor, 45 de persoane au fost rănite. Din primele informaţii, se pare că ţintele agresorilor erau manifestanţii antiguvernamentali, relatează CNN.

Chiar dacă legea privind extrădarea în China continentală a fost abandonată, atât manifestaţiile pentru democraţie continuă la Hong Kong, cât şi ciocnirile violente cu forţele de ordine.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO