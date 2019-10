În luna martie, oficialii NASA au anulat ceea ce ar fi trebuit să fie o misiune premieră, după ce şi-au dat seama că au un singur costum de dimensiuni potrivite şi nu două. La misiune urmau să ia parte astronautele Christina Koch şi Anne McClain, care, în cele din urmă, a fost înlocuită cu un coleg, pentru că nu s-a găsit pe ISS un costum spaţial de mărime medie. În condiţiile date, este mai uşor şi mai rapid de modificat structura echipei de astronauţi decât costumele spaţiale, au declarat la momentul respectiv reprezentanţii NASA.

Vineri, misiunea în afara ISS va fi efectuată de astronautele Christina Koch şi Jessica Meir. Acestea trebuie să înlocuiască un sistem de control al bateriilor care s-a defectat la sfârşitul săptămânii trecute.

După eşecul din luna martie, NASA a fost acuzată de sexism, mai ales că majoritatea angajaţilor sunt bărbaţi.

Sally Ride a fost prima femeie americană care a călătorit în spaţiu, la bordul navei spaţiale Challenger, 1983.

Un an mai târziu, astronauta sovietică Svetlana Savitskaia devenea prima femeie care a participat la o ieşire în afara staţiei spaţiale (Salyut 7).

Peste 500 de persoane au ajuns în spaţiu până în prezent, dar numai 11% au fost femei.

Pe de altă parte, în luna aprilie, misiunea pe ISS a astronautei americane Christina Koch a fost extinsă la 11 luni, ceea ce înseamnă că aceasta va stabili un nou record pentru cea mai lungă perioadă petrecută în spaţiu de o femeie.

Koch, în vârstă de 40 de ani, a sosit pe ISS pe 14 martie, pentru o misiune care urma să dureze şase luni. Misiunea ei a fost prelungită până în februarie 2020.

Anterior, recordul în domeniu i-a aparţinut tot unei astronaute a NASA, Peggy Whitson, care a petrecut 288 de zile la bordul ISS, în anii 2016 - 2017, potrivit Agenţiei spaţiale americane.

