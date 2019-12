Boris Johnson, aflat în Leeds, unde a vizitat o companie de lactate, a fost confruntat de un reporter din cadrul unei populare emisiuni televizate „Good Morning Britain”, după ce premierul britanic a promis că va discuta cu Piers Morgan şi Susanna Reid, prezentatorii show-ului.

„Vorbim într-o secundă” i-a transmis Boris reporterului înainte de a fugi într-o cabină frigorifică. Premierul britanic a fost acuzat că a evitat confruntările cu presa în timpul campaniei electorale după ce a refuzat un interviu cu Andrew Neil, de la BBC.

Vor fi alegeri anticipate în Marea Britanie joi, pe 12 decembrie, după ce parlamentarii din Regatul Unit au votat propunerea premierului Boris Johnson, menită de deblocheze Brexitul. Campania a fost dominată de tema ieşirii din Uniunea Europeană, a cărei dată este stabilită pentru 31 ianuarie 2020.

Boris Johnson hides in fridge on live TV while dodging interview on eve of election pic.twitter.com/bpBidNMgnu