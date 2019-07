9:36 Premierul Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, după discuţiile cu Klaus Iohannis, că are încredere că România le va fi alături cetăţenilor în calitate de aliat de bază în „parcursul european”. Maia Sandu a amintit şi de „moştenirea regimului oligarhic”, care este una grea.



„Îi mulţumesc domnului preşedinte Klaus Iohannis pentru invitaţia pe care am acceptat-o cu plăcere. Este prima vizită oficială pe linie bilaterală după preluarea mandatului şi reflectă convingător importanţa şi interesul pe care noul guvern le acordă relaţiilor speciale şi privilegiate cu România ăn cadrul parteneriaitului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Avem mare nevoie de sprijinul României, mai ales că ne leagă nu doar interese economice comune, istorice şi culturale. Din păcate, moştenirea regimului oligarhic din Republica Moldova e grea pentru cetăţeni. Au distrus economia ţării, au transformat instituţiile statului în afaceri personale. Avem încredere că România va rămâne alături în calitate de aliat de bază al cetăţenilor din Republica Moldova în parcursul nostru european”, a declarat Maia Sandu.



Potrivit premierului, discuţiile cu Klaus Iohannis au fost „sincere”, iar problemele abordate şi modalitatea de rezolvare au reflectat interesul pentru continuarea cursului Republicii Moldova spre modernizare.



„Am făcut un schimb de opinii privind situaţia social economică în Republica Moldova şi acţiunile pe care le va intreperinde Guvernul de la Chişinău în perioada imediat urmpătoare pentru a răspounde în mod eficient aşteptărilor cetăţenilor noştri, dar şi partenerilor externi în speical în ceea ce priveşte funcţionalitatea statului de drept, reforma justiţiei, combaterea corupţiei, investigarea fraudelor, în special a fraudelor bancare, consolidarea interacţiunii cu societatea civilă, asigurarea independenţei presei şi altele. Am solicitat sprijin şi asistenţă din partea României inclusiv prin consilierea la nivel inalt. Agenda europeană a Republcii Moldova este linia directoare a relaţiilor dintre ţara noastră şi România. Iar parteneriatul strategic pentru integrarea europeană va căpăta un rol determinant în activitatea Guvernului pro european de la Chişinău”, a mai spus Maia Sandu.



Este prima vizită a şefului Executivului, după recunoaşterea Guvernului moldovean.



Premierul Republicii Moldova Maia Sandu şi şeful statului Klaus Iohannis au semnat în Cartea de Onoare.

9:30 "România a fost este şi va fi cel mai constant şi dedicat susţinător al Rep. Moldova în mod direct pentru atingerea nivelului de prosperitate şi securititate pe care îl doresc cetăţenii săi şi pentru parcursul european", a declarat Klaus Iohannis, în conferinţa comună susşintă cu Maia Sandu.

Preşedintele a vorbit şi despre transferul paşnic de purere, din 14 iunie, şi care a pus capăt situaţiei de criză politică peste Prut.



"Doresc să îi asigur de tot sprijinul României şi al meu personal pentru eforturile Guvernului de la Chişinău. Disponibilittea de a acorda, pe baza solicitărilor asistentă dedicată consolidării institutiilor în Republica Moldova. Administraţia prezidenţială a transmis propunerea de creare a unui grup de experti care împreună cu experţii din Rep Moldova să identifice domeniile în care este nevoie de asistenţă şi să fie demarate proiecte concrete. Partea noastra a constitutit acest grup. Voi urmări personal derularea de către guverne a acestei initţiative", a mai spus preşedintele.



"România, în coordonare cu parteneri europeni, va susţine deblocarea asistenţei financiare a UE pentru Rep Moldova, necesară investitiei în reforme, reluarea activităţii Comisiei bilaterale şi alte măsuri", a mai completat acesta.



Maia Sandu, premierul rep. Moldova se află în vizită ofcial în România, urmând să aibă o întrevedere şi cu Viorica Dăncilă.

Ştirea iniţială. Premierul Republicii Moldova Maia Sandu a fost primit marţi dimineaţa, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Klaus Iohannis, urmând ca cei doi să susţină şi declaraţii comune de presă.

Este prima vizită a şefului Executivului, după recunoaşterea Guvernului moldovean.



Premierul Republicii Moldova Maia Sandu şi şeful statului Klaus Iohannis vor semna în Cartea de Onoare şi ulterior vor susţine o declaraţie de presă comună.



De la ora 10.30 prim-ministrul Republicii Moldova va fi primit la Palatul Victoria de către şeful Executivului Viorica Dăncilă. Încă din 16 iunie, Viorica Dăncilă a anunţat că i-a transmis premierului Maia Sandu o invitaţie de a veni la Bucureşti.



Cu acea ocazie, premierul român şi-a exprimat încrederea că Executivul de la Chişinău va continua parcursul european al Republicii Moldova, prin implementarea cu succes a reformelor necesare, a Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană.



Pe 26 iunie, Administraţia Prezidenţială anunţa că preşedintele Klaus Iohannis a avut convorbiri telefonice cu liderii politici ai Republicii Moldova, respectiv premierul Maia Sandu, viceprim-ministrul Andrei Năstase şi preşedintele Igor Dodon.



Curtea Constituţională a Republicii Moldova a anunţat, pe 15 iunie, în cadrul unei şedinţe extraordinare, că a anulat mai multe decizii luate în perioada 7-9 iunie, printre care se numără şi cea privind dizolvarea Parlamentului, dar şi cea prin care nu recunoştea Guvernul Maia Sandu.

Vizită Maia Sandu







Foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru