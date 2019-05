„Tocmai am votat (...) Fiecare vot contează", a afirmat Juncker într-un mesaj pe Twitter, folosind hashtagul #De data asta votez.

I just voted 🇪🇺🗳. Vote like it matters! Every vote counts.#EUelections2019 #ThisTimeImVoting pic.twitter.com/aSFgqBEMjm