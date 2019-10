ORA 21:00 Uniunea Europeană somează Turcia să oprească urgent operaţiunea militară din Siria



Uniunea Europeană a somat, miercuri seară, Turcia să înceteze urgent ofensiva militară în nordul Siriei, denunţând iniţiativa „unilaterală” a Administraţiei Recep Tayyip Erdogan, relatează cotidianul Le Figaro.

ORA 20:50 Donald Trump consideră că ofensiva militară turcă în Siria este o „idee proastă”



Statele Unite nu susţin ofensiva militară lansată de Turcia în Siria, care este o "idee proastă", a declarat miercuri seară preşedintele american, Donald Trump, citat de agenţia Reuters.



„Statele Unite nu susţin acest atac şi au transmis clar Turciei că această operaţiune este o idee proastă”, a declarat Donald Trump, conform unui comunicat difuzat de Casa Albă.



„Turcia a asumat angajamentul de a proteja civilii, minorităţile religioase, inclusiv creştinii, şi de a se asigura că nu are loc o criză umanitară; vom urmări acest angajament”, a subliniat preşedintele SUA.



Donald Trump a avertizat, luni seară, că "va distruge" economia Turciei dacă armata turcă „va depăşi limitele” prin incursiunea militară antikurdă din Siria. „Aşa cum am mai declarat cu forţă anterior, doar pentru a reitera, dacă Turcia va face vreun lucru pe care eu, în marea şi înţelepciunea fără egal, voi considera că va depăşi limitele, voi distruge total şi voi şterge economia Turciei (am mai făcut acest lucru!) (...)”, a declarat Donald Trump prin Twitter.



Donald Trump şi-a atras critici dure pentru că permite Turciei efectuarea unei ofensive militare de amploare împotriva grupurilor insurgente kurde din Siria. Administraţia de la Washington a decis retragerea trupelor din nordul Siriei în contextul planului ofensivei militare turce împotriva grupurilor insurgente kurde. Organizaţia insurgentă kurdă Forţele Democratice Siriene (SDF) a acuzat Statele Unite de renegarea unui aliat, avertizând că decizia va avea un "impact negativ major" asupra operaţiunilor comune contra reţelei teroriste Stat Islamic.

ORA 20:20 Egiptul solicită o reuniune a Ligii Arabe după declanşarea de către Turcia a ofensivei din Siria



Egiptul face apel la convocarea unei reuniuni de urgenţă a Ligii Arabe după ce Turcia a declanşat o ofensivă în nordul Siriei, a anunţat miercuri Ministerul egiptean de Externe, citat de Reuters.



„Egiptul condamnă în cei mai fermi termeni agresiunea Turciei asupra teritoriului sirian”, a anunţat Ministerul prin intermediul unui comunicat. Potrivit instituţiei, ofensiva „reprezintă un atac flagrant şi inacceptabil asupra suveranităţii unui stat arab”.

ORA 19:15 Jens Stoltenberg: Turcia a dat asigurări că operaţiunea militară din Siria va fi limitată

Turcia a comunicat că operaţiunea militară din nord-estul Siriei va fi limitată, a declarat miercuri după-amiază Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, evidenţiind importanţa de a nu fi destabilizată regiunea, informează agenţia Reuters.



Turcia, stat membru NATO, are "preocupări de securitate legitime" şi a informat că va lansa o ofensivă contra grupurilor insurgente kurde din Siria, a subliniat Stoltenberg.



"Sunt convins că orice acţiune în nordul Siriei este proporţionată şi moderată", a declarat Jens Stoltenberg după întrevederea cu premierul Italiei, Giuseppe Conte.



"Este important să evităm acţiunile care pot destabiliza şi mai mult regiunea, care escaladează tensiunile şi generează şi mai multă suferinţă umană", a subliniat secretarul general NATO.

ORA 19:12 Turcia l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite pentru a-l informa în legătură cu atacul din Siria



Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Ankara pentru a-l informa în legătură cu lansarea atacului asupra populaţiei kurde din Siria, la scurt timp după anunţul oficial al preşedintelui Erdogan privind începerea acţiunii militare, relatează agenţia Reuters.



Ambasadorul Statelor Unite în Turcia a fost invitat de către Ministerul de Externe de la Ankara pentru a fi înştiinţat în legătură cu începerea, de către autorităţile turce, a atacului militar în zona de nord-est a Siriei. Comunicarea deciziei autorităţilor turce vine la puţin timp după demararea acţiunii militare, anunţată de preşedintele turc.

ORA 18:45 Congresul SUA îl ameninţă pe Erdogan că va plăti „foarte scump” pentru ofensiva din Siria



Congresul SUA îl ameninţă pe preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, că va plăti "foarte scump" pentru ofensiva declanşată împotriva trupelor kurde din Siria, aliate Washingtonului, a avertizat miercuri senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Le Figaro.



"Rugaţi-vă pentru aliaţii noştrii kurzi care au fost în mod ruşinos abandonaţi de administraţia Trump", a scris Graham pe Twtter. "Voi întreprinde o serie de acţiuni în Gongres pentru care Erdogan va plăti foarte scump", a adăugat acesta, care este de obicei un susţinător al preşedintelui Donald Trump.

Ştirea iniţială:

Anunţul începerii atacului militar de către trupele turce vine în urma declaraţiilor făcute de autorităţile de la Ankara, confrom cărora forţe ale Armatei au fost implantate la graniţa cu Siria.

Demersul Ankarei ar putea implica forţele militare turce într-un conflict direct cu forţele kurde din Siria, sprijinite de Statele Unite şi de mai multe state din regiune.

Turcia îşi propune crearea unei „zone de securitate”, din care să fie excluse forţele militare kurde şi care să găzduiască o parte însemnată din refugiaţii de origine siriană, rezidenţi ai statului turc.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat sâmbătă că ţara sa va lansa o operaţiune militară în nord-estul Siriei, după ce a acuzat Statele Unite că nu iau suficiente măsuri pentru a-i îndepărta pe luptătorii kurzi din Siria, de la graniţa cu Turcia. În acest context, Statele Unite au anunţat că nu vor să fie implicate şi au decis retragerea trupelor din nordul Siriei.