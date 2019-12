Merkel a participat la o ceremonie, alături de un supravieţuitor al lagărului de concentrare nazist Auschwitz şi premierul Poloniei Mateusz Morawiecki.

Vizita cancelarului a avut loc în timp ce în Germania mişcarea anti-semită creşte, iar lagărul de concentrare va aniversa în curând 75 de ani de la liberare.

Regimul nazist a ucis în jur de 1.1 milioane de oameni, majoritatea acestora fiind evrei, la Auschwitz-Birkenau.

În timpul vizitei, cancelarul Germaniei s-a plimbat pe sub porţile cu lozinca „Arbeit mach frei” (Munca te eliberează), aflate la intrarea lagărului.

De asemenea, Merkel s-a oprit şi la Zidul Negru, locul în care mii de prizionieri au fost executaţi, înainte ca aceasta să susţină un discurs.

🇵🇱 — German Chancellor Angela Merkel visited the Nazi German death camp of Auschwitz for the first time.



Merkel also brought a donation of 60 million euros ($66.6 million). The money will go to a fund to conserve the physical remnants of the site.



pic.twitter.com/0zpv8H8Cid