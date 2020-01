Chad Wolf, secretar interimar al Departamentului pentru Securitate Internă din SUA, a declarat că lucrează cu oficiali din poliţiile locale şi cu alte autorităţi din toată ţara şi că este gata să răspundă oricăror ameninţări, deşi momentan nu a fost detectată încă o ameninţare concretă.

În New York, primarul Bill de Blasio a anunţat că s-a consultat cu oficialii oraşului despre măsurile pe care departamentul de poliţie le va lua pentru a proteja locaţiile cheie „împotriva oricărei tentative a Iranului sau a aliaţilor terorişti de a riposta împotriva Americii”, relatează theguardian.com.

"De noaptea trecută suntem efectiv într-o stare de război cu Iranul", a declarat de Blasio pentru MSNBC. ”Aceasta este o altă realitate cu care ne confruntăm acum. O ameninţare mult mai organizată”, a adăugat primarul NYC, citat de newsweek.com.

De Blasio a susţinut că Iranul şi „numeroşii săi agenţi” au planificat atacuri în SUA „cu ani în urmă”. El a subliniat că, deşi nu se aşteaptă neapărat să existe atacuri teroriste în New York în timpul „primei runde” a unui răspuns iranian, la un moment dat „grupurile de reprezentanţi iranieni” vor putea efectua atacuri.

Comisarul de poliţie din New York, Dermot Shea, spune că: „NYPD continuă să monitorizeze îndeaproape evenimentele din Iran şi din întreaga regiune. Deşi nu există ameninţări specifice / credibile la adresa #NYC, am alocat resurse suplimentare pentru locaţiile cheie”. ”Ca întotdeauna, dacă vedeţi ceva, spuneţi autorităţilor”, a încheiat el.

Los Angeles, un oraş în care care locuiesc într-o proporţie mare cetăţeni american-iranieni, a emis şi o alertă la câteva ore după atacul american asupra lui Qassem Suleimani, cerând „fiecărui locuitor să spună ceva dacă vede ceva”.

While there is no credible threat to Los Angeles, the LAPD is monitoring the events developing in Iran. We will continue to communicate with state, local, federal and international law enforcement partners regarding any significant intel that may develop.