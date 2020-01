Wang Xianliang, directorul Comitetului municipal pentru afaceri etnice şi religioase din Wuhan, a murit la ora 18:00. pe 26 ianuarie 2020 la Spitalul Central Wuhan (districtul Nord) din cauza infecţiei cu coronavirus.

Cifra de decese (2019-nCoV) a ajuns la 106, cu aproape 4.500 de infecţii confirmate la nivel global, potrivit aljazeera.

Una dintre victime a fost identificată ca fiind un oficial al administraţiei locale din oraşul Wuhan, relatează Taiwan News.

Latest: Wang Xianliang, director of the #Wuhan municipal committee of civil affairs and the leader of the bureau, died of pneumonia caused by the new #coronavirus. This is the FIRST official died of the new coronavirus. pic.twitter.com/NqmSz9HsEp