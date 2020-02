Recomandarea Comisiei Europene adresată Consiliului se bazează pe orientările şi concluziile deja existente ale Consiliului European, precum şi pe declaraţia politică din octombrie 2019 ce vizează UE şi Regatul Unit, a transmis luni, Reprezenţa Comisiei Europene în România.

Marea Britanie, membră a comunităţii europene din ianuarie 1973, s-a retras oficial din Uniunea Europeană pe 31 ianuarie 2020, la ora locală 23.00 (1 februarie, 0.00, ora Bruxellesului).

Documentul include o propunere cuprinzătoare de directive de negociere, care defineşte domeniul de aplicare şi condiţiile viitorului parteneriat pe care Uniunea Europeană îl are în vedere cu Regatul Unit.

„Aceste directive acoperă toate domeniile de interes pentru negocieri, inclusiv cooperarea comercială şi economică, aplicarea legii şi cooperarea judiciară în materie penală, politica externă, securitatea şi apărarea, participarea la programele Uniunii şi alte domenii tematice de cooperare. Un capitol dedicat guvernanţei oferă o prezentare generală a unui cadru cuprinzător de guvernanţă care să acopere toate zonele de cooperare în domeniul economic şi al securităţii”, arată Reprezentanţa CE în România.

În calitate de negociator din partea UE, Comisia intenţionează să continue lucrările în strânsă coordonare cu Consiliul şi grupurile sale de pregătire, precum şi cu Parlamentul European, aşa cum s-a întâmplat în timpul negocierilor privind Acordul de retragere.

„Este timpul să începem lucrul. Timpul este scurt. Vom negocia în mod echitabil şi transparent, dar vom apăra interesele UE şi interesele cetăţenilor noştri, până la sfârşit”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Vom negocia cu bună credinţă. Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European şi cu Consiliul. Sarcina noastră va fi să ne apărăm şi să promovăm interesele cetăţenilor şi ale Uniunii noastre, încercând, în acelaşi timp, să găsim soluţii care să respecte alegerile Regatului Unit”, a declarat Michel Barnier, negociatorul-şef al Comisiei Europene.

It’s time now to start looking forward. The interests of the EU, of each and every EU country, and of all our citizens come first.@MichelBarnier on draft negotiating directives for the future relationship negotiations with the UK#NewBeginnings 🇪🇺🇬🇧 https://t.co/YgiI6L1VvQ