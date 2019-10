Purtătorul de cuvânt al producătorului, Monique Moss, a confirmat faptul că Evans a murit pe 26 octombrie, dar nu a oferit detalii despre circumstanţele decesului.

Pe numele real Robert J. Shapera, Evans s-a născut în New York, iar în adolescenţă a fost actor de radio.

Cariera lui Evans a fost marcată de reveniri şi reinventări. La 26 de ani, după ce lansase cu succes o linie de haine pentru femei, împreună cu fratele său, Charles, a fost remarcat în Los Angeles de actriţa Norma Shearer, care a convins nişte producători să îl angajeze ca actor, pentru a interpreta rolul regretatului ei soţ, mogulul hollywoodian Irving Thalberg, în filmul "Man of a Thousand Faces".

Producătorul Darryl Zanuck l-a cooptat pe Evans ca actor în echipa Twentieth Century Fox şi l-a distribuit în "The Sun Also Rises". După acest film, Evans s-a întors la afacerea pe care o avea cu fratele său, dar a revenit la Hollywood în 1966, când Zanuck i-a oferit un contract de producător executiv.

Din 1966 până în 1974, Evans a produs filme precum "The Odd Couple", "Rosemary’s Baby" şi "Goodbye, Columbus".

A fost apoi şef al Paramount Pictures, care a devenit dintr-un studio de filme mediocre unul producător de hituri, precum "Naşul/ The Godfather" şi "Love Story", printre altele.

În 1974, a obţinut o nominalizare la Oscar pentru "Chinatown", un film regizat de Roman Polanski.

O personalitate flamboaiantă, Evans a fost căsătorit şi divorţat de şapte ori şi a fost modelul pentru producătorul hollywoodian meschin interpretat de Dustin Hoffman în satira din 1997 "Wag the Dog".

Printre altele, a fost căsătorit cu actriţa Ali MacGraw, care a dat naştere singurului copil al lui Evans, Joshua.

MacGraw a devenit superstar după ce a apărut în "Love Story", apoi a mers în Texas, timp de patru luni, pentru a realiza "The Getaway", un film cu Steve McQueen, cu care a avut una dintre cele mai celebre aventuri de la Hollywood. A divorţat de Evans în 1972.

În 1994, Robert Evans şi-a lansat volumul de memorii "The Kid Stays in the Picture", adaptat ulterior într-un documentar apărut în 2002.

În 1980, a pledat vinovat pentru deţinere de cocaină şi a primit o pedeapsă de un an de libertate condiţionată, apoi, în 1983, a refuzat să participe la o audiere preliminară într-un caz de crimă şi, deşi nu a fost niciodată asociat cu aceasta, reputaţia lui a fost pătată şi mai mult.

Ultimul său film a fost celebra comedie romantică lansată în 2003 "How to Lose a Guy in 10 Days".