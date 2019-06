Golunov a fost acuzat de trafic de droguri şi arestat la domiciliu, marţi acuzaţiile împotriva lui au fost retrase şi a fost pus în libertate.

Jurnalist al site-ului de investigaţii Meduza, cunoscut pentru anchetele sale privind corupţia de la primăria Moscovei sau privind practici ilegale în sectoare opace precum microcreditul şi pompele funebre, Ivan Golunov se află în arest la domiciliu de sâmbătă.

Russian opposition politican Alexei Navalny has been detained during a protest in support of journalist Ivan Golunov. https://t.co/naksiC3jR3

Susţinătorii lui Golunov au denunţat un dosar fabricat în întregime, ca represalii pentru anchetele sale. Jurnalistul afirmă că stupefiantele descoperite de poliţişti nu-i aparţin şi i-au fost plasate fără ştiinţa lui.

Analizele realizate la cererea justiţiei nu au relevat nicio urmă de droguri în sângele său şi niciunul dintre pachetele cu droguri confiscate nu aveau amprentele sale, potrivit avocaţilor săi.

Cazul a provocat un val de solidaritate în societatea rusă, susţinerile acumulându-se, de la ziare independente până la media de stat şi chiar la unii înalţi responsabili politici.

Aproximativ 1.000 de oameni au participat la protestul din centrul capitalei, scandând „Rusia va fi liberă”, „Rusia fără Putin” şi „Jos Putin”, în timp ce poliţiştii i-au avertizat să nu încalce legea şi au blocatt accesul pe câteva străzi.

https://t.co/QDadjMG9AQ

Russian police have detained over 400 people, including opposition politician Alexei Navalny, at a protest Wednesday in Moscow calling for the punishment of officers involved in the alleged framing of a journalist. pic.twitter.com/D4thHd6qPv