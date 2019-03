Imaginile difuzate de televiziunea britanică arată protestarii care se aflau în faţa clădirii fluturând steaguri, iar London Evening Standard informează că aceştia scandau „vrem un nou procuror general”. Nu se cunoaşte cu exactitate cauzele care au provocat această demonstraţie.

„Poliţia a fost chemată în jurul orei locale 13:45 şi am fost informaţi că mai mulţi protestatari se află în interiorul sediului Procuraturii Generale. Agenţii se află la faţa locului şi se ocupă de situaţie.”, a transmis prin Twitter, poliţia londoneză.

This is happening!



A group of yellow vest protestors outside the Attorney General's Office on Victoria Street in London - apparently demanding an apology for what they think is a terrorist incident covered up by the Government. 📸@PA pic.twitter.com/tfXhMRnqY6