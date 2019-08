Până la 60.000 de persoane s-au adunat la Moscova pentru a protesta.

Deşi manifestaţiile erau autorizate, zeci de persoane au fost arestate în timp ce încercau să ajungă în alte părţi ale oraşului.

Moscow right now.



The protesters in Russia are back, and it couldn’t come at a more vital time.



pic.twitter.com/wJU3UWHNwV