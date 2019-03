Rizwan Asad Pandit, un profesor de chimie în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în cadrul unei „investigaţii privind acte de terorism", au declarat surse din poliţie, care au adăugat că a fost demarată o anchetă în acest caz. Familia profesorului a descris moartea acestuia ca fiind "o crimă comisă cu sânge rece", iar sute de persoane s-au adunat în districtul Pulwama pentru a protesta faţă de moartea lui Pandit. Forţele de securitate au folosit gaze lacrimogene, în timp ce autorităţile au restricţionat accesul la internet în regiune.

Mubashir Asad, fratele lui Pandit, a declarat că poliţia l-a ridicat de acasă duminică noaptea. „Au spus că va fi eliberat rapid. Fratele meu nu era implicat în nimic. A fost omorât cu sânge rece", a spus acesta.

Situaţia în Kashmir, regiune disputată de India şi Pakistan, continuă să fie foarte tensionată, mai ales după ce un atac sinucigaş a ucis 42 de soldaţi indieni în februarie, în Pulwama. Autorităţile indiene au învinuit Islamabadul că protejează gruparea armată Jaish-e-Muhammad, care a revendicat atacul, şi a lansat un raid aerian pe teritoriul Pakistanului, mişcare care a adus cele două puteri nucleare aproape de un nou război.

Un înalt oficial din poliţie, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a declarat că Pandit a fost reţinut în legătură cu atacul din districtul Pulwama. „Am avut informaţii conform cărora ar fi ştiut cum să producă explozibili şi am bănuit că ar fi jucat un rol în recentul atac", a declarat oficialul.

Mirwaiz Umar Farooq, liderul All Parties Hurriyat Conference, o organizaţie care reuneşte mai multe partide separatiste din regiune, a reacţionat la aflarea veştii, postând pe Twitter: „Această crimă brutală arată incă o dată neajutorarea, vulnerabilitatea şi lipsa siguranţei pe care o resimt locuitorii din Kashmir, în timp ce autorităţile continuă să rămână nepedepsite".

