Autorităţile din Thailanda au anunţat că organizează un grandios foc de artificii pe cea mai lungă distanţă, de-a lungul râului Chao Phraya din Bangkok.

Numit "Amazing Thailand Countdown 2020", spectacolul este realizat după conceptul "Seven Wonders of Blessings" (Şapte minuni ale binecuvântării) şi are menirea de a promova turistic zona.

Punctul culminant al spectacolului sunt artificii făcute din orez lipicios, sustenabile şi prietenoase cu mediul. Acestea vor fi aprinse de-a lungul răului, acoperind aproximativ 1.400 de metri, potrivit thailandfestival.org.

Autorităţile se aşteaptă ca la spectacol, care are şapte acte şi prezintă moştenirea culturală a Thailandei, să asiste peste un milion de oameni.

La Bangkok, petrecerea de Anul Nou este una dintre cele mai căutate destinaţii din Asia. Petrecerea începe la 18.30 şi continuă până după miezul nopţii cu artificiile şi lampioanele lansate pe cerul Thailandei deasupra Asiatique Wheel.

Samoa, părţi din Kiribati şi Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut în anul 2020. A urmat Noua Zeelandă şi Australia, printre altele.

Hong Kong a intrat în 2020 fără tradiţionalul foc de artificii, pentru prima dată în ultimii zece ani. Metropola din sudul Chinei, cu 7 milioane de locuitori, a fost zguduită anul acesta de numeroase proteste violente, iar manifestanţii au ocupat străzile inclusiv în ultimele ore ale lui 2019.

Ultimele regiuni de pe Glob care vor spune "La mulţi ani, 2020!" vor fi insulele Howland şi Baker, la 25 de ore după Auckland.

Site-ul https://www.timeanddate.com/counters/multicountdown.html arată în timp real cum trec secundele până la venirea Anului Nou pe toate continentele.