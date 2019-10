Pe de altă parte, premierul Viorica Dăncilă susţine că propunerile au fost trimise către Comisia Europeană încă de când a fost luată decizia privind cele două nominalizări.

„Nu am făcut propunerea? Nu am mers cu două propuneri? Le-am trimis de atunci, cele două propuneri. Nu am mers pe două propuneri?”, a afirmat luni, la Parlament, Viorica Dăncilă.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi, după şedinţa Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcţia de comisar european, iar dacă se cere, social democraţii au şi o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi nu sunt apţi pentru funcţia de comisar european. Comisia a trimis o scrisoare cãtre preşedintele PE.