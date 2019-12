Actorul a mărturisit că a doua zi după ce Trump a fost ales preşedinte, el a încercat să-i ofere o şansă, dar nu a găsit niciun motiv pentru care să îşi schimbe părerea, a arătat De Niro în timpul interviului cu Michael Moore pentru podcast-ul acestuia.

De Niro a explicat: „Pentru mine, din punctul meu de vedere, cu această administraţie, cu acest preşedinte, suntem ca într-o relaţie abuzivă. Nu ştii ce o să se întâmple. Nu te simţi în siguranţă. Preşedintele este un genul ăsta de tembel care nu face nimic pe care să putem să ne bazăm sau să ne simţim în siguranţă. Măcar dacă ar avea intenţii bune... nu are intenţii bune. Treaba lui ca preşedinte este să îi facă pe oameni să se simtă bine şi să aibă încredere. Poate că e mai uşor să spui asta decât să o faci, dar ce face el ca preşedinte ştim cu toţii că nu are nicio treabă cu aspectele astea”.

Actorul e explicat şi de ce nu a vrut să aibă nicio legătură cu Trump în New York. "Era un prost atunci, un prost e şi acum, dar acum este şi mai rău. I-am oferit prezumţia de nevinovăţie. A doua zi după ce a fost ales am fost la emisiunea lui Jimmy Kimmel şi am spus: «Uite, o să-i dau o şansă, sper să văd că mă înşelam.». Dar nu mi-a dat niciun motiv să cred că s-ar fi schimbat. Niciunul”, a arătat actorul.

De Niro a spus că nu-i înţelege pe republicani care s-au „ales” cu Trump, considerând situaţia o ”ruşine”. „Este mai mult decât o ruşine, ruşine pentru ei”, spune el. „Ruşine pe toţi”.

Actorul, regizorul şi producătorul Robert De Niro este considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti din toate timpurile. Dublu câştigător al premiului Oscar, pentru rolurile din "Naşul: Partea II" (1975) şi "Taurul furios/ Raging Bull" (1981), De Niro a făcut multe alte roluri memorabile, mai ales în regia lui Martin Scorsese, în filme precum "Şoferul de taxi/ Taxi Driver" (1976), "Băieţi buni/ Goodfellas" (1990), "Promontoriul groazei/ Cape Fear" (1991) şi "Casino" (1995). El este, de asemenea, unul dintre fondatorii celebrului Festival Internaţional de Film Tribeca de la New York, înfiinţat în 2002.