Procurorul special Robert Mueller a fost audiat miercuri în Camera Reprezentanţilor. Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare, Jerome Nadler, l-a întrebat pe Robert Mueller: "Preşedintele a pretins în mod repetat că raportul dv. a descoperit că nu a existat nicio formă de obstrucţionare a justiţiei şi că a fost exonerat total. Dar nu aceasta este concluzia raportului, nu?"

"Corect, nu este aceasta concluzia raportului", a răspuns Robert Mueller.

"Raportul arată că nu a existat nicio formă de obstrucţionare a justiţiei?", a continuat Nadler. Robert Mueller a răspuns: "Nu".

Procurorul special a subliniat că, deşi echipa de anchetă a solicitat mai mult de un an intervievarea preşedintelui SUA, acesta a refuzat.

"Agenţiile guvernamentale ruse au interferat asupra scrutinului nostru în mod masiv şi sistematic. Investigaţia nu a stabilit că membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au colaborat cu Rusia în conspiraţia privind interferenţele. Nu am abordat problema «colaborării», care nu este un termen juridic. Mai degrabă, ne-am concentrat pe a vedea dacă sunt suficiente dovezi pentru a inculpa vreun membru al echipei de campanie pentru implicare în conspiraţia penală. Nu au existat dovezi. Investigaţia referitoare la eforturile de obstrucţionare a anchetei a avut o importanţă esenţială. Obstrucţionarea justiţiei afectează esenţa efortului guvernamental de a afla adevărul şi de a-i trage la răspundere pe cei responsabili", a subliniat Mueller.

Robert Mueller a subliniat că Donald Trump nu a putut fi inculpat pentru că deţine funcţia de preşedinte al SUA, dar nu a spus clar dacă trebuia sau nu inculpat.

Procurorul special Robert Mueller a anunţat, la sfârşitul lunii mai, încheierea oficială a investigaţiei privind ingerinţele electorale ruse, subliniind că în cazul în care Comisia de anchetă ar fi fost convinsă că preşedintele Donald Trump nu a comis nicio infracţiune, ar fi transmis clar acest lucru. "Anunţ oficial închiderea Biroului procurorului special şi îmi prezint demisia de la Departamentul Justiţiei şi revenirea în sfera privată. Ancheta este finalizată, raportul vorbeşte de la sine. Procurorul general a prezentat public, pe larg, concluziile investigaţiei. Agenţi ai serviciilor secrete ruse au lansat un atac concertat asupra sistemului politic american în tentativa de a interfera asupra scrutinului şi a afecta imaginea unui candidat la funcţia de preşedinte", a declarat atunci Robert Mueller.

Referindu-se la situaţia preşedintelui Donald Trump, criticat pentru că echipa sa de campanie electorală ar fi avut contacte cu Rusia şi pentru că ar fi încercat să obstrucţioneze ancheta, Robert Mueller a precizat: "În cazul în care membrii Comisiei de anchetă ar fi fost convinşi că preşedintele în mod clar nu a comis nicio infracţiune, am fi spus acest lucru. Cu toate acestea, nu am determinat clar dacă preşedintele a comis ori nu vreo infracţiune. Conform politicii Departamentului Justiţiei, un preşedinte nu poate fi pus sub acuzare pentru o infracţiune federală cât timp este în funcţie. Este neconstituţional. Chiar dacă inculparea ar fi ţinută secretă, ascunsă de public, acest lucru este interzis. Prin urmare, inculparea preşedintelui pentru o infracţiune nu a fost o opţiune pe care să o luăm în considerare".

Departamentul Justiţiei a informat recent Comisia pentru Afaceri Judiciare din Camera Reprezentanţilor că preşedintele Donald Trump a activat privilegiul prezidenţial pentru a bloca solicitările Congresului referitoare la furnizarea documentaţiei privind investigaţia Comisiei Mueller. Departamentul Justiţiei îi ceruse lui Donald Trump să invoce privilegiul prezidenţial pentru a bloca citaţiile care îl vizează pe procurorul general, William Barr.

Partidul Democrat, majoritar în Camera Reprezentanţilor, a decis că va continua investigaţiile în cazul preşedintelui Donald Trump, care riscă să fie vizat de procedura demiterii în cazul în care se va constata că a încercat să obstrucţioneze justiţia. Partidul Democrat va continua investigaţiile Congresului asupra activităţilor preşedintelui Donald Trump "pentru a afla în ce sens conduc dovezile", a declarat Jerrold Nadler, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare din Camera Reprezentanţilor. "Obstrucţionarea justiţiei, dacă se va confirma, ar fi o infracţiune pasibilă de procedura demiterii", a atras atenţia Jerrold Nadler.

Camera Reprezentanţilor a emis o ordonanţă prin care somează Departamentul Justiţiei să transmită Congresului SUA versiunea completă a raportului elaborat de Comisia Robert Mueller, pentru continuarea investigaţiilor în cazul ingerinţelor electorale ruse. Jerrold Nadler, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare din Camera Reprezentanţilor, ceruse Departamentului Justiţiei să se conformeze solicitării până pe 1 mai. William Barr a semnalat că nu va da curs solicitărilor Congresului. În acest context, Camera Reprezentanţilor a iniţiat o procedură prin care secretarul Justiţiei ar putea fi acuzat de sfidarea Congresului.

Comisia Robert Mueller nu a formulat recomandări de inculpare a lui Donald Trump pentru obstrucţionarea justiţiei, dar preşedintele nu a fost exonerat, decizia urmând să aparţină Congresului, nota agenţia Associated Press. "Comisia pentru Afaceri Judiciare trebuie şi are dreptul de a vedea versiunea completă a raportului şi dovezile referitoare la practicile de până acum", a argumentat Nadler.

Comisia Robert Mueller a oferit Departamentului Justiţiei versiunea completă a raportului de anchetă privind ingerinţele electorale ruse şi presupusele contacte între echipa electorală a lui Donald Trump şi Moscova. Secretarul Justiţiei, William Barr, care este şi procuror general, a redactat raportul, ţinând secrete anumite fragmente ale documentului. O versiune redactată a fost trimisă Congresului, iar alta a fost publicată.

Donald Trump a denunţat "nebunescul raport Mueller" elaborat de politicieni "democraţi" care îl urăsc

Preşedintele SUA, Donald Trump, a denunţat, la sfârşitul lunii mai, "nebunescul raport" elaborat de procurorul special Robert Mueller, despre care crede că este opera unor politicieni "democraţi" care îl urăsc. "Sunt făcute afirmaţii despre mine de anumiţi oameni, în nebunescul raport Mueller, scris de fapt de 18 democraţi furioşi care mă urăsc; sunt afirmaţii fabricate şi total neadevărate. Este vorba de o farsă lansată în mod total ilegal şi care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată", a transmis Donald Trump prin Twitter.

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a temut că investigaţia privind ingerinţele ruse îi va aduce "sfârşitul mandatului" şi a încercat să îl demită pe procurorul special Robert Mueller, arată raportul comisiei de anchetă. Conform raportului Comisiei Robert Mueller, în mai 2017, când a aflat că Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general, l-a numit pe Robert Mueller procuror special responsabil de investigaţia privind ingerinţele electorale ruse şi presupusa colaborare a echipei sale de campanie cu Moscova, Donald Trump a declarat: "Este teribil. Acesta este sfârşitul preşedinţiei mele".

În iunie 2017, pe fondul relatărilor că Donald Trump ar fi fost anchetat pentru obstrucţionarea justiţiei, preşedintele SUA i-a cerut consilierului juridic de la Casa Albă, Donald "Don" McGahn, să îl îndemne pe procurorul general să îl demită pe Robert Mueller întrucât ar fi fost în situaţii de "conflict de interese" şi trebuia "înlăturat". Don McGahn a refuzat să îndeplinească ordinul.

În raport, procurorul special Robert Mueller a apreciat că unele acţiuni ale preşedintelui Donald Trump pot fi asimilate obstrucţionării justiţiei, dar fapta nu există deoarece subalternii au refuzat să aplice ordinele. "Chiar dacă ar putea fi mai dificil să stabilim că acţiunile publice ar fi motivate de o intenţie coruptă, puterea preşedintelui de a influenţa acţiuni, persoane şi evenimente este amplificată de abilitatea unică de a atrage atenţia prin mijloacele de comunicare în masă. Şi niciun principiu juridic nu exclude acţiunile publice din statutul actelor de obstrucţionare a justiţiei", a afirmat Robert Mueller, referindu-se la demiterea directorului FBI James Comey şi la cazul lui fostului consilier prezidenţial Michael Flynn.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că raportul Comisiei Robert Mueller arată clar că nu au existat contacte electorale cu Rusia şi nici acţiuni de obstrucţionare a justiţiei. "Nu a fost nicio complicitate şi nicio acţiune de obstrucţionare a justiţiei. Jocul s-a încheiat pentru cei care instigă la ură şi pentru democraţii radicali de stânga", a transmis Donald Trump, prin Twitter, după publicarea versiunii redactate a raportului Comisiei Robert Mueller. Liderii opoziţiei din SUA, Nancy Pelosi şi Chuck Schumer, au constatat că există "diferenţe puternice" între interpretarea secretarului Justiţiei, William Barr, şi ceea ce scrie în raportul Comisiei Robert Mueller despre presupusa obstrucţionare a justiţiei de către preşedintele Donald Trump.