„Vom informa astăzi toată lumea despre măsurile de închidere a frontierei în regiunea Extremului Orient şi despre alte activităţi întreprinse de guvernul rus pentru prevenirea coronavirusului”, a spus premierul rus, citat de nypost.com.

Ministerul de Externe rus a anunţat la rândul său, într-un comunicat, suspendarea temporară, începând de joi, a vizelor electronice pentru chinezi în punctele de trecere în Extremul Orient (rus), în enclava europeană Kaliningrad şi la Sankt-Petersburg, al doilea oraş ca mărime al ţării şi o importantă destinaţie turistică.

Autorităţile i-au îndemnat pe ruşi să se abţină de la orice fel de deplasări în China „cel puţin dacă aceasta nu este absolut necesar”.

At a Government meeting, Mikhail Mishustin spoke about measures designed to prevent the coronavirus from spreading throughout the Russian territory https://t.co/vvgoR8ptRP