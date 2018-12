Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că secretarul american al Apărării, Jim Mattis, va părăsi acest post la finalul lunii februarie, anunţul survenind la doar o zi după decizia liderului de la Casa Albă de retragere a trupelor americane din Siria.

În scrisoarea sa de demisie, Mattis şi-a exprimat părerile sale privind "tratarea cu respect a aliaţilor" şi folosirea "tuturor instrumentelor puterii americane pentru a oferi securitate comună", relatează BBC News.

"Pentru că aveţi dreptul la un secretar al Apărării al cărui păreri sunt mai similare cu ale dumneavoastră în aceste privinţe şi pe alte teme, cred că este corect să demisionez", a afirmat Mattis în scrisoare trimisă preşedintelui Trump.

Senatorul republican Marco Rubio a afirmat că această evoluţie este "înfricoşătoare", afirmând că Mattis era "o insulă de stabilitate în mijlocul haosului Administraţiei Trump".

Generalul Mattis a fost un mare ajutor pentru mine când a venit vorba de obţinerea plăţii ponderii obligaţiilor militare din partea aliaţilor şi a altor ţări. Un nou secretar al Apărării va fi numit în curând. Îi mulţumesc foarte mult lui Jim pentru serviciul său”, a scris Trump pe Twitter.

Miercuri seară, Preşedinţia Statelor Unite a anunţat începerea retragerii trupelor americane din Siria. Statele Unite au aproximativ 2.000 de militari în Siria, cei mai mulţi fiind implicaţi în misiuni de antrenare a grupurilor insurgente care luptă împotriva reţelei teroriste Stat Islamic.

Decizia lui Trump, care aparent a luat această hotărâre trecând peste obiecţiile liderilor militari, a fost criticată de numeroşi politicieni de la Washington, inclusiv o serie de republicani, însă retragerea trupelor americane a fost salutată de Moscova.

Oficiali americani citaţi de agenţia Reuters au transmis că cel mai probabil vor fi sistate şi atacurile aeriene împotriva poziţiilor Stat Islamic.

Administraţia Donald Trump are în plan să retragă aproximativ 7.000 de militari americani din Afganistan, adică aproape jumătate din numărul militarilor SUA din această ţară, relatează presa internaţională, citând oficiali neidentificaţi.

Înainte de alegerea sa în funcţia de preşedinte al SUA, Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Washingtonul ar trebui să se retragă din Afganistan.

Operaţiunile de luptă la care participau direct trupe americane s-au încheiat oficial în anul 2014, militarii SUA având rolul de a antrena forţele afgane.

Anul trecut, Trump a indicat că va menţine o prezenţă militară americană semnificativă în Afganistan pentru a preîntâmpina un colaps al forţelor locale care fac cu greu faţă insurgenţei talibane.

Planul de diminuare a prezenţei SUA în Afganistan se confruntă cu opoziţia mai multor oficiali de rang înalt de la Casa Albă, inclusiv John Bolton, consilierul prezidenţial pentru Siguranţă Naţională.

"Vor Statele Unite să fie jandarmul Orientului Mijlociu, fără a primi nimic deşi plătesc cu vieţi preţioase şi mii de miliarde de dolari pentru a-i proteja pe alţii, care, în aproape toate cazurile, nu apreciază ceea ce facem? Vrem să fim acolo pe termen nelimitat? A venit vremea să lupte şi alţii", a transmis Donald Trump.

"În pofida ştirilor false, Rusia, Iranul, Siria şi mulţi alţii nu sunt fericiţi că Statele Unite se retrag, întrucât acum vor trebui să lupte ei, fără noi, împotriva reţelei teroriste Stat Islamic şi a altora pe care îi urăsc. Eu construiesc cea mai puternică armată din lume. Dacă ne atacă reţeaua teroristă Stat Islamic, vor fi distruşi!", a atras atenţia Trump.