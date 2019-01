Suspectul a fost arestat în oraşul sârb Novi Pazar. În momentul arestării, tânărul suspectat de pregătirea unui atentat asupra lui Putin, avea asupra sa un rucsac, în care a fost găsită o armă cu lunetă.

O sursă din cadrul agenţiei sârbe de securitate, BIA, a declarat că ”acesta a pus la cale un atac terorist în timpul vizitei liderului rus”.

Când poliţiştii au avut loc percheziţii în apartamentul său a fost găsit un întreg arsenal precum şi componente de fabricare a bombelor artizanale, potrivit presei sârbe. De asemenea, în locuinţa sa au fost găsite steagul grupării teroriste ”Stat Islamic” precum şi materiale de propagandă.

ISIL gunman who was plotting an assassination attack on Putin in Serbia detained https://t.co/76GhfcsRSK pic.twitter.com/pXow1JwqgY