Potrivit unor informaţii publicate recent de către NASA pe Twitter, imaginile de pe Staţia Spaţială Internaţională au surprins un nor uriaş de fum deasupra oraşului Sydney şi Mării Tasmaniei. NASA informează că la momentul surprinderii acelor imagini Staţia Spaţială Internaţională se afla la aproximativ 433 de kilometri deasupra Australiei.

Our @NASAEarth Aqua satellite took this natural-color image of southeastern Australia on Jan. 4 showing smoke from wildfires. Some white patches above the smoke are likely to be pyrocumulonimbus clouds created by convection and heat rising from a fire: https://t.co/vRl5k66wX2 pic.twitter.com/9YaoXRoxX0