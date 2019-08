„Două avioane F-22 şi două CF-18, asistate de aeronave E-3 Sentry, KC-135 şi C-130 din cadrul NORAD au identificat pozitiv şi interceptat, pe 8 august, două bombardiere Tu-95 în Zona de identificare aeriană din largul statului american Alaska şi Canadei", a transmis Comandamentul nord-american pentru apărarea aerospaţială.

„Avioanele ruse au rămas în spaţiul aerian internaţional în zona Mării Beaufort; nu au intrat niciun moment în spaţiul aerian suveran american ori canadian", a dat asigurări NORAD.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu