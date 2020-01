Principalele arme pe care le foloseşte drona MQ-9 Reaper, specializată în localizarea şe neutralizarea de ţinte terestre, sunt rachetele aer-sol AGM-114 Hellfire. Acestea sunt foarte precise şi purtătoare de explozibil.

Există şi o versiune nouă, secretă, a rachetei, numită AGM-114R9X. Aceasta mai este numită şi „bomba ninja” sau „spaima teroriştilor”. Diferenţa faţă de modelul Hellfire standard este că R9X nu conţine explozibil, ci loveşte ţinta cu mai multe lame, asemănătoare cu nişte săbii, pentru a scădea cât mai mult posibilitatea apariţiei unor victime colaterale în urma atacurilor.

Canalul de televiziune Al Arabia a transmis că drona care l-a ucis pe Soleimani a folosit (doar) rachete R9X, ceea ce este puţin probabil. Potrivit unor surse ale presei americane, aeronava a lansat patru rachete împotriva convoiului. Deoarece există filmări cu momentul în care cele două vehicule sunt lovite, pe care se văd exploziile, este clar că nu au fost folosite exclusiv „bombe ninja”, fără explozibil, ci doar rachete Hellfire standard sau o combinaţie de între cele două.

Iată momentul când maşina este lovită:

Mai jos vedeţi diferenţa dintre cele două arme.

În primele imagini este o maşină lovită de o „bombă ninja”, iar în celelalte două vehiculul în care se afla generalul iranian.

Vehicul lovit de „bomba ninja”:

(Allegedly US) drone strike targeting a car allegedly carrying members of Turkey-backed Ahrar al-Sham group has killed 3 including a senior commander of Ahrar al-Sham. As per early reports, it appears the drone strike was carried out by high precision AGM 114R9X @Aviation_Intel pic.twitter.com/Znq4c3Oahx