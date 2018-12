Premierul Theresa May a semnalat în mai multe rânduri că se opune organizării unui nou referendum privind apartenenţa la Uniunea Europeană, argumentând că ar fi "erodată încrederea poporului britanic". Un nou referendum "nu ar aduce Marea Britanie în avans", ci mai degrabă "ar diviza ţara şi mai mult", a subliniat Theresa May, respingând şi ipoteza prelungirii negocierilor cu Uniunea Europeană.

Cetăţenii britanici s-au pronunţat la limită în favoarea ieşirii din Uniunea Europeană în referendumul din 2016.

Cotidianul The Times relata recent că unii consilieri ai premierului britanic, Theresa May elaborează totuşi planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la UE. Un sondaj comandat de postul Sky News arată că 53% dintre cetăţenii britanici vor organizarea unui nou referendum şi sunt favorabili rămânerii Marii Britanii în Uniunea Europeană.

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stânga, de opoziţie), a acuzat-o pe Theresa May că a generat o amplă "criză" politică internă. "Este vorba de o criză constituţională al cărei arhitect este premierul (...). Nici măcar Cabinetul guvernamental nu funcţionează. Autoritatea prim-ministrului a fost pierdută (...). Este clar că premierul a eşuat în renegocierea Acordului Brexit, a eşuat în obţinerea garanţiilor. (...).", a declarat Jeremy Corbyn.

Theresa May a fost vizată de o moţiune de demitere, la începutul lunii decembrie, moţiune care nu a avut succes.

It is unacceptable for the country to wait another month before Parliament has the chance to vote on Theresa May's botched deal.



