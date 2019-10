Consecinţele pe termen mediu şi lung ale unui asemenea conflict ar fi devastatoare pentru tot restul lumii, deoarece mediul ar fi afectat grav.

Un raport al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) arată că în lume sunt în acest moment 13,865 de arme nucleare, mai puţine cu 600 decât în 2018. Totuşi, studiul arată că cele nouă puteri nucleare îşi modernizează rapid arsenalul, astfel încât mai puţine astfel de arme nu înseamnă neapărat şi o lume mai sigură.

În prezent, Rusia şi SUA deţin 90% din armele nucleare ale lumii. Rusia are 6.490 de unităţi, iar SUA deţine 6.185.

Dintre statele care deţin arme nucleare, cinci sunt recunoscute oficial, fiind membre ale Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Este vorba despre: Rusia, SUA, Franţa, China şi Marea Britanie.

Alte patru ţări deţin, de asemenea, astfel de arme: India, Pakistan, Israel şi Coreea de Nord.