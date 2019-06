Armata americană a făcut publice şi o serie de fotografii cu mina nedetonată, ataşată magnetic de laterala navei petroliere, înainte să fie recuperată de Gardienii Revoluţiei.

Fotografiile şi înregistrările video de acest tip sunt în general greu de declasificat, dar au fost făcute publice în contextul în care Administraţia de la Washington acuză Iranul de atacul asupra celor două petroliere din Golful Oman, acuzaţie negată vehement de Administraţia de la Teheran.

Bill Urban, purtător de cuvânt al Marinei Statelor Unite, a transmis că ambarcaţiunea Gardienilor Revoluţiei a fost observată în timp ce se apropia de petrolierul japonez pe care era instalată mina.

„A fost observat şi înregistrat în timp ce recupera mina nedetonată de pe nava Kokuka Courageous”, a declarat Urban.

Două petroliere, unul norvegian şi altul japonez, au fost atacate joi dimineaţă în Golful Oman, la intrarea în Golful Persic, în contextul tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran. În urmă cu câteva săptămâni, alte atacuri au vizat patru nave, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite.

@SecPompeo: 'It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom…