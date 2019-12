Mai multe persoane au protestat, marţi seara, în faţa Palatului Buckingham, în timpul întâlnirii dintre liderii statelor şi Regina Marii Britanii.



Protest la Palatul Buckingham - Summit NATO





















Iohannis, despre subiectul regiunii Mării Negre la Summitul NATO: Cred că voi găsi multă deschidere



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că va vorbi în cadrul Summitului NATO despre importanţa regiunii Mării Negre şi crede că va găsi multă deschidere în privinţa acestui subiect.



„A doua chestiune este legată de o discuţie despre viitorul NATO, care ar fi o strategie pe termen mediu sau lung pentru NATO. Aici noi suntem de părere că e bine să începem o discuţie, un proces de reflecţie, dar sub conducerea secretarului general şi cred că în final asta va fi concluzia zilei de astăzi. Discuţii aşezate şi cred că foarte bune vom avea. În ceea ce priveşte regiunea Mării Negre, care pentru noi este vitală voi sublinia importanţa acestei regiuni pentru NATO şi cred că voi găsi multă deschidere, fiindcă tot la iniţiativa noastră întreaga regiune a fost inclusă într-o strategie NATO special dedicată regiunii Mării Negre şi vom continua cu succes”, a spus Iohannis, înainte de participarea la Summitul NATO.



Şeful statului s-a arătat optimist cu privire la oferta României pentru comandamentul la nivel de corp armată.



„În ceea ce priveşte comandamentul la nivel de corp armată, în principiu la nivel militar această ofertă a României a fost acceptată, dar procesul de decizie nu este încă finalizam, el continuă. Noi suntem optimişti”, a subliniat Iohannis.



Preşedintele României participă, la ora transmiterii acestei ştiri, la Summitul NATO.

UPDATE Summitul NATO de la Londra. Liderii politici care participă. Iohannis: Trump este în campanie. Nu va veni în România înainte de alegerile din SUA



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că Donald Trump este în campanie electorală şi cu siguranţă nu va veni în România înainte de alegerile din Statele Unite, însă invitaţia pentru acesta rămâne deschisă.



„Sunt mulţumit că avem aceste ocazii de a discuta şi formal, dar şi informal cum am avut ocazia aseară la recepţie. Acum trebuie să vedem lucrurile cu pragmatism. Preşedintele Trump este practic în campanie electorală şi nu cred că putem să ne aşteptăm la o vizită în România înainte de alegerile din Statele Unite, dar probabil după”, a spus Klaus Iohannis, înainte de participarea la Summitul NATO.



Klaus Iohannis l-a invitat pe Donald Trump în România pentru o vizită de lucru şi în luna august, când preşedintele României l-a vizitat pe liderul SUA la Casa Albă.

Summitul NATO de la Londra. Liderii politici care participă. Donald Trump, dineu de lucru cu lideri ai unor ţări est-europene, inclusiv România, la summitul NATO



Preşedintele SUA, Donald Trump, va participa la un dineu de lucru cu liderii din România, Polonia şi ţările baltice, cu ocazia summitului NATO de la Londra, afirmă surse citate de agenţia de presă Reuters.



Donald Trump va ajunge la Londra în cursul nopţii de luni spre marţi, pentru a participa la summitul NATO.



Cu ocazia reuniunii Alianţei Nord-Atlantice, care se va desfăşura marţi şi miercuri la Londra, liderul de la Casa Albă va avea şi întrevederi bilaterale cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, cu Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, şi cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.



De asemenea, Donald Trump va participa la un dineu de lucru cu liderii din România, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Polonia, Bulgaria şi Marea Britanie, au declarat surse diplomatice citate de agenţia de presă Reuters.

Summitul NATO de la Londra. Liderii politici care participă. Klaus Iohannis va participa marţi şi miercuri la Reuniunea NATO la Nivel Înalt



Preşedintele Klaus Iohannis va participa, în perioada 3-4 decembrie, la Reuniunea NATO la Nivel Înalt care se va desfăşura la Londra, urmând să pledeze pentru necesitatea continuării procesului de adaptare a posturii aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre.



”Preşedintele României, Klaus Iohannis, va participa, în perioada 3-4 decembrie a.c., la Reuniunea NATO la Nivel Înalt care se va desfăşura la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. (...) În cadrul dezbaterilor, preşedintele Klaus Iohannis va evidenţia contribuţiile României în cadrul NATO, precum şi importanţa fundamentală a unităţii şi solidarităţii aliate şi va expune evaluările naţionale cu privire la evoluţiile de securitate la nivel regional şi global subliniind, în acest context, necesitatea continuării procesului de adaptare a posturii aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre”, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.



Potrivit sursei citate, reuniunea are loc în contextul împlinirii a 70 de ani de la fondarea Alianţei Nord-Atlantice.



”Alături de momentele cu caracter ceremonial, programul va include o sesiune de lucru, în cadrul căreia liderii aliaţi vor discuta priorităţile NATO în actualul context internaţional de securitate şi deciziile necesare în vederea continuării procesului de adaptare a Alianţei. Cu această ocazie, liderii aliaţi vor analiza stadiul de implementare a măsurilor pentru consolidarea posturii NATO de descurajare şi apărare, precum şi a celor legate de rolul Alianţei în proiectarea stabilităţii şi acordarea de sprijin statelor partenere. În acelaşi timp, şefii de stat şi de guvern din statele membre aliate vor adopta decizii privind modernizarea NATO şi creşterea rolului său în combaterea actualelor ameninţări şi provocări la adresa securităţii euro-atlantice”, se mai arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Summitul NATO de la Londra. Liderii politici care participă. Liderii NATO vor veni la Londra şi vor patricipa la două recepţii oferite de Regina Elisabeta a II-a şi de premierul Boris Johnson, scrie caleaeuropeană.ro, care analizează mizele României pentru acest eveniment extrem de important.



Întâlnirea survine într-un moment în care Emmanuel Macron, liderul Franţei, a vorbit despre „moartea cerebrală a NATO”, pe fondul dezangajării SUA şi a implicării Turciei în Siria.



Temele mari de interes vor fi:



1. Partajarea echitabilă a responsabilităţilor

2. Posibilitatea lansării unui proices de reflecţie privind rolul politic şi strategic al NATO



După cum precizează analiştii, tensiunile dintre Trump şi Merkel ar putea fi date uitării, pentru ca Germania să devină ţară-fanion a consolidării NATO.



Nouă dintre cele 29 de state ale NATO – SUA (3,42%), Bulgaria (3,25%), Grecia (2,28%), Marea Britanie (2,14%), Estonia (2,14%), România (2,04%), Lituania (2,03%), Letonia (2,01%) şi Polonia (2%) – au atins deja obiectivul stabilit în cadrul Alianţei de a consacra apărării 2% din PIB, iar majoritatea au planuri de a atinge acest obiectiv până în 2024, a precizat Jens Stoltenberg.



Printre problemele dezbătute se vor număra provocarea strategică a Rusiei, ascensiunea Chinei şi complementaritatea cu UE.



Summitul NATO de la Londra. Liderii politici care participă. Mizele României la summit-ul NATO de la Londra



În ceea ce priveşte adaptarea structurii de comandă aliată, România are un obiectiv: vrea să găzduiască un comandament la nivel de corp de armată, ca parte a deciziilor summit-ului de la Bruxelles.



1) Într-o poziţie favorabilă în raport cu distribuţia echitabilă a responsabilităţilor. România îşi menţine angajamentele pe toate cele 3 componente ale angajamentului pe linie de apărare (Defence Investment Pledge). România alocă pentru al treilea an consecutiv 2% din PIB pentru bugetul militar, cu menţinerea alocărilor pentru înzestrare la peste 20% din bugetul destinat apărării, fiind aşteptate continuarea achiziţiilor pentru sistemele Patriot sau pentru avioanele F-16 care să efectueze misiunile de poliţie aeriană ale NATO la Marea Neagră. Pe palierul operaţional, România va rămâne angajată în misiunile NATO din Afganistan, Kosovo şi este o gazdă recurentă a exerciţiilor militare aliate, îndeosebi Sea Guardian şi Saber Guardian, cele mai mari exerciţii aliate în Europa.



2) Poziţia României privind procesul de reflecţie care vizează viitorul NATO a fost prezentată de ministrul de externe Bogdan Aurescu. la ministeriala din 20 noiembrie şi care a culminat cu propunerea ca scopul final al acestui proces să fie revizuirea Conceptului Strategic al NATO. România a dat semnale la nivel politic – declaraţiile preşedintelui, prim-ministrului şi ministrului de externe – că nu împărtăşeşte viziunea eronată a faptului că NATO ar fi o alianţă în criză şi că un astfel de proces de reflecţie trebuie să consolideze Alianţa Nord-Atlantică.



Summitul NATO de la Londra. Liderii politici care participă. De asemenea, ca parte a procesului de modernizare a NATO cu accent pe îmbunătăţirea structurii de comandă, România are ca obiectiv şi punerea în practică a deciziei de constituire a Comandamentului Multinaţional de Corp de Armată Sud-Est în România, agreat la summit-ul NATO de la Bruxelles, din 2018, şi atragerea de contribuţii din partea aliaţilor.



Propunerea acestui comandament pe teritoriul României a fost acceptată de aliaţi la summit-ului de la Bruxelles, ea având obiectivul consolidării lanţului de comandă între structurile aliate din România şi Bulgaria (Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est de la Bucureşti, Brigada Multinaţională de la Craiova, Unităţile de Integrare a Forţelor) şi Comandamentul Forţelor Întrunite de la Napoli.