Rahaf Mohammed al-Qunun, are 18 ani şi a renunţat la religia islamică. Tânăra susţine că familia sa o va ucide în cazul în care autorităţile decid să o trimită înapoi în Arabia Saudită. Fata s-a baricadat într-o cameră de hotel şi refuză să o părăsească, cerând garanţii că nu va fi obligată să urce într-un avion care să o ducă înapoi acasă. Oficialii Departamentului de imigrări din Thailanda doresc să o deporteze pe tanără în Kuweit, unde se află familia sa.

”Voi rămâme aici până când ONU mă va ajuta”, a scris tânăra pe Twitter.

I wil still here until UN helps me https://t.co/HUFiSodcFC — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 7, 2019

După mediatizarea internaţională a cazului, autorităţile din Thailanda au permis reprezentanţilor serviciului pentru refugiaţi al ONU să ia legătura cu fata. ”Ea este acum sub jurisdicţia Thailandei,” a anunţat Surachate Hakparn, şeful Departamentului pentru Imigranţi, citat de BBC. ”Nimeni şi nici o ambasadă nu o poate obliga să meargă undeva fără voia ei. Din moment ce ne-a cerut ajutorul, nu o vom trimite la moarte.”

Breaking: The Thai authorities have granted UNHCR, @Refugees access to Rahaf Mohammed Alqunun at Bangkok airport to assess her need for international refugee protection and find an immediate solution for her situation. — Melissa Fleming (@melissarfleming) January 7, 2019

"Fraţii şi familia mea şi Ambasada saudită mă aşteaptă în Kuweit. Mă vor ucide, viaţa mea este în pericol, familia mea ameninţă să mă omoare pentru fapte foarte banale," a afirmat adolescenta pentru Reuters.

Reprezentanţii asociaţiilor care se ocupă de apărarea drepturilor omului s-au declarat profund îngrijoraţi cu privire la situaţia fetei.

"S-a baricadat în cameră şi spune că nu va pleca până când nu i se va permite să se întâlnească cu agenţia pentru refugiaţi ONU şi să ceară azil,” a declarat directorul adjunct al Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, pe Twitter. Rahaf Mohammed al-Qunun a fugit acum două zile în timp ce se afla în vacanţă cu familia sa în Kuweit. Încerca să se îndrepte spre Australia printr-un zbor cu escală la Bangkok.

#Kuwait Air flight KU412 has now departed #Bangkok without #Rahaf on board, so this is an important victory for her, & a real tribute to her courage. She is demanding #UNHCR be allowed to see her, but so far #Thailand is not agreeing to that. #SaveRahaf @Refugees @UNHCRThailand pic.twitter.com/o6ZiRxhZry — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

Tânăra susţine că paşaportul i-a fost confiscat duminică în momentul în care a debarcat din avion. Ambasada saudită din Bangkok a declarat că a fost ţinută pe aeroport "pentru că nu are un bilet de întoarcere" şi că va fi deportată în Kuwait "unde locuieşte cea mai mare parte a familiei sale".

Official from @KuwaitAirways is at Rahaf’s door but she’s refusing to leave #SaveRahaf pic.twitter.com/TcRf3p7Dys — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) January 7, 2019

Rahaf Mohammed al-Qunun insistă că are viză pentru Australia şi că nu a intenţionat niciodată să rămână în Thailanda. Ea spune că paşaportul său a fost confiscat de un diplomat saudit care a întâlnit-o venind din zborul de pe aeroportul Suvarnabhumi.

Oficialii saudiţi neagă şi susţin că paşaportul este în posesia tinerei, dar aceasta este reţinută pentru că nu are bilet de întoarcere. Funcţionarii publici ţin legătura cu tatăl ei, a adăugat ambasada.

Phil Robertson de la Human Rights Watch a declarat pentru postul de ştiri BBC: "Se pare că guvernul thailandez fabrică o poveste potrivit căreia tanăra a încercat să solicite o viză şi a fost respinsă... de fapt, aceasta avea un bilet pentru a merge în Australia, iar în primul rând ea nu a vrut să intre în Thailanda."

El susţine că autorităţile thailandeze au cooperat în mod clar cu Arabia Saudită, deoarece oficialii saudiţi au putut să o întâlnească pe tânăra în varstă de 18 ani la sosirea avionului.

Jonathan Head, jurnalist din partea BBC Bangkok spune că domnişoara Rahaf Mohammed al-Qunun este speriată şi confuză. Ea a declarat pentru BBC că a renunţat la Islam şi se teme că va fi returnată cu forţa în Arabia Saudită şi ucisă de familia ei.

Michael Page, directorul adjunct al Human Rights Watch din Orientul Mijlociu, a declarat: "Femeile din Arabia Saudită care fug de familiile lor se pot confrunta cu violenţe grave din partea rudelor, privarea de libertate şi alte consecinţe grave dacă se întorc împotriva voinţei lor".

”Familia mea este foarte strictă şi m-a ţinut încuiată într-o cameră timp de şase luni, pentru că m-am tuns. Sunt 100% convinsă că mă vor omorî imediat după ce ies din închisoarea din Arabia Saudită”, a declarat tânăra

O prietenă a tinerei, care s-a mutat de curând din Arabia Saudită în Australia, a declarat, pentru The Guardian, că ameninţările la adresa fetei sunt reale: ”Este o fostă musulmană şi are o familie foarte dură, au fost violenţi cu ea şi a fost expusă inclusiv hărţuirii sexuale. Vărul ei i-a spus că vrea să o vadă sângerând şi că vrea să o omoare. Dacă nu o vor ucide, ei nu vor mai putea să îşi arate feţele în public. Sunt nevoiţi să o omoare, pentru că a renunţat la religia musulmană”, a adăugat prietena fetei.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

Poliţia din Thailanda, generalul-general Surahat Hakparn, a declarat pentru BBC că Rahaf Mohammed al-Qunun încerca să scape de o căsătorie aranjată. Pentru că nu avea viză pentru a intra în Thailanda, a spus el, Poliţia i-a refuzat intrarea şi era în curs de repatriere prin aceeaşi companie aeriană pe care aceasta o folosise - Kuwait Airways.

El a declarat pentru că acest caz este o "problemă familială", iar adolescenta "nu avea alte documente asupra sa, cum ar fi un bilet de întoarcere sau bani".

Cazul se compară cu cel al unei alte femei din Arabia Saudită, care se afla în tranzit spre Australia în aprilie 2017.

Dina Ali Lasloom (24 de ani) era în drum spre Kuweit prin Filipine, dar a fost întoarsă în Arabia Saudită de la aeroportul Manila de către familia sa. Ea a folosit telefonul unui turist canadian, pentru a trimite un mesaj, un videoclip care a fost postat pe Twitter, spunând că familia ei o va ucide. Soarta sa după sosirea în Arabia Saudită rămâne necunoscută.