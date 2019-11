Pentru ca moţiunea de cenzură să treacă este nevoie de votul majorităţii deputaţilor aleşi, adică cel puţin 51 de voturi.

Secretarul farcţiunii PSRM, Vasile Bolea, a declarat că dacă Executivul nu îşi va retrage proiectul, cel mai probabil Guvernul Sandu va cădea.

Fracţiunea Partidului Democrat şi cea a partidului Şor susţin că nu au luat deocamdată o decizie în acest sens. Deputatul PD Andrian Candu a declarat ieri că formaţiunea sa va susţine orice moţiune de cenzură împotriva Guvernului Sandu.

Şi preşedintele ţării Igor Dodon a reacţionat pe Facebook, criticând-o pe Maia Sandu.

"Decizia Maiei Sandu a fost o surpriză pentru mulţi membri ai echipei lor. Nimeni n-a ştiut. A fost luată cu doar cîteva ore înainte de întrevederea pe care noi trebuia s-o avem în formatul: preşedinte - prim-ministru – speaker, unde era preconizat să discutăm ce facem mai departe. Prin decizia respectivă, Maia Sandu a demonstrat atitudinea sa faţă de partenerii de coaliţie. Totodată, această decizie este anticonstituţională. De facto, guvernul ia totalmente sub control sistemul justiţiei şi procuratura. Timp de trei zile, noi am încercat să explicăm colegilor noştri că acest lucru nu este corect şi nici legal, însă ei n-au dorit să ne asculte. Dacă PSRM nu ar fi înaintat moţiunea de cenzură, această lege anticonstituţională ar fi intrat în vigoare. De aceea socialiştii au fost nevoiţi să vină cu această iniţiativă, pentru a stopa intrarea în vigoare a acestei legi", a scris Dodon.

De cealaltă parte, Maia Sandu spune că frica de un procuror liber şi independent i-a determinat pe socialişti să depună moţiunea.

„Noi am văzut cum arată o justiţie politizată. Tare multă lume a avut de suferit. (...) Există mai multe mecanisme, după ce Guvernul propune o listă de candidaţi. Aceşti candidaţi sunt verificaţi la CSP şi CSP propune preşedintelui. Toate instituţiile sunt implicate. Ceea ce se invocă aici sunt doar nişte justificări neinspirate”, a spus Maia Sandu.

Moţiunea de cenzură va fi transmisă spre examinare Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi, care urmează să examineze corectitudinea prezentării acesteia, iar Parlamentul se va întruni în următoarele trei zile pentru a o examina în plen.

Demersul vine după ce Maia Sandu şi Cabinetul de miniştri au participat vineri la şedinţa Parlamentului, unde au prezentat proiectul prin care Guvernul şi-a asumat răspunderea privind modificarea Legii Procuraturii. Printre modificări se află şi implicarea directă a premierului în alegerea procurorului general.

"Îmi asum răspunderea politică pentru procesul de identificare a candidaţilor la funcţia de procuror general. Voi identifica şi verifica personal oameni oneşti, curajoşi şi bine intenţionaţi şi îi voi propune Consiliului Superior al Procurorilor. În acest sens, mă încurajează poziţia Comisiei de la Veneţia, exprimată în alte situaţii similare, potrivit căreia selectarea Procurorului General trebuie să se facă astfel încât să obţină încrederea publicului, iar selectarea Procurorului General cu implicarea puterii executive şi legislative ar oferi mai multă legitimitate democratică acestei proceduri. Aşadar, consideră Comisia de la Veneţia, este rezonabil ca un guvern să dorească să participe în procesul de selecţie a Procurorului General pe motiv că combaterea criminalităţii este crucială pentru buna funcţionare a instituţiilor statului", a spus premierul, conform radiochisinau.md.