Cu câteva ore înainte ca Vladimir Putin să ajungă la Belgrad, pentru o vizită oficială, sârbii l-au arestat pe Armin Alibašić (21 de ani), suspectat de apartenenţă la gruparea teroristă ISIS, informează The Sun.

Suspectul a fost oprit de o patrulă a Poliţiei în localitatea Potok, de lângă oraşul Novi Pazar, situat în sudul ţării, în apropierea graniţei cu provincia Kosovo. Atenţia poliţiştilor a fost atrasă de rucsacul acestuia, în care au găsit o puşcă cu lunetă. Când i-au percheziţionat apartamentul, au descoperit un adevărat arsenal, precum şi componente de fabricare a bombelor artizanale, potrivit presei sârbe. De asemenea, mai avea steagul grupării teroriste ”Stat Islamic” şi materiale de propagandă.

ISIL gunman who was plotting an assassination attack on Putin in Serbia detained

Există suspiciuni că acesta nu ar fi acţionat singur.

”Bănuim că Alibašić intenţiona să detoneze o bombă la sosirea lui Putin,” a declarat un oficial sârb, citat de The Moscow Times.

Preşedintele rus a sosit joi în Serbia, unde a fost întâmpinat într-un stil imperial, scrie presa sârbă. În timpul intonării imnurilor naţionale ale celor două ţări, băteau clopotele în Belgrad şi răsunau salve de tun.

In the imperial style: The solemn meeting of Putin in #Belgrade #Serbia - the Russian 🇷🇺 national anthem under the ringing of bells and artillery salute

Avionul prezidenţial rus a fost escortat de MiG-uri sârbeşti până la aterizare, iar panouri imense, pe care scria - în limbile sârbă şi rusă - ”Bine ai venit, mult stimate preşedinte Putin, prieten drag!” se puteau vedea peste tot în Belgrad.

Billboards with "You are most welcome dear president #Putin, our greatest friend" been placed in every corner of Belgrade.#Serbia

Fântâna arteziană din piaţa Slavija din centrul Belgradului a fost luminată în culorile drapelelor celor două ţări.

The fountain on central Slavija square in Belgrade lit up in the colours of the Serbian and Russian flags in honour of Russian President Vladimir Putin visit to Belgrade and Serbia on January 17.

🇷🇸🇷🇺🇷🇸🇷🇺🇷🇸🇷🇺

”Putin a fost întâmpinat la Belgrad ca un star rock,” scrie agenţia France Presse.

Putin to receive a rock star welcome in Serbia



📷A mural in Belgrade depicts Russian President Putin and US President Trump and bears the writing "Kosovo is Serbia" in Cyrillic

Putin a părut plăcut impresionat de cadoul preşedintelui sârb Aleksandar Vucic: un câine rasa Şarplaninaţ, din sud-vestul Serbiei.

Looks like #Putin really loves his new dog, which he got from #Serbia as a present

La rândul său, preşedintele rus l-a decorat pe Vucic cu ordinul Aleksandr Nevski, care nu mai fusese acordat unui sârb de peste 100 de ani.

Following Russian-Serbian talks, Vladimir Putin awarded President of Serbia Aleksandar Vucic the Order of Alexander Nevsky

Peste 100.000 de sârbi au ieşit în stradă, la un marş în onoarea celor doi preşedinţi.