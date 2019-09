Testele s-au desfăşurat în largul coastelor sudice al statului american California, primele două lansări au avut loc pe data de 4 septembrie, iar alte două au fost efectuate pe 6 septembrie.

Obiectivul principal al testelor a fost de a valida criteriile preconizate de performanţă ale sistemului strategic Trident II (D5), a cărui durată de exploatare a fost extinsă.

#Readiness is critical to #Deterrence.

The @USNavy USS #Nebraska (#SSBN739) tested 4 unarmed Trident II D5 missiles this week marking 176 successful flights of the strategic weapon system. #boomer #SLBM #GBR #BigRed

