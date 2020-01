Vicepreşedintele lui Trump a distribuit sâmbătă pe Twitter un mesaj în care îl descrie pe şeful forţelor speciale iraniene drept un „om rău, responsabil de uciderea a mii de americani”.



Pence a afirmat că Soleimani „a fost implicat în transportul clandestin al 10-12 terorişti către Afganistan, care au comis atentatele din 11 septembrie 2001 asupra SUA”.



The Independent precizează că acuzaţia sa este compromisă chiar de concluziile unui raport guvernamental oficial despre atacurile din 11 septembrie.



Raportul 9/11 a dezvăluit că „nu există nicio dovadă că Iranul sau Hezbollahul ar fi ştiut de planificarea a ceea ce s-au numit ulterior Atentatele de la 11 Septembrie”.



„La momentul călătoriei prin Iran, insurgenţii al-Qaeda înşişi nu ştiau, probabil, nimic despre detaliile viitoarei lor operaţiuni”, se mai arată în raport.



Uciderea generalului-maior Soleimani va duce la escaladarea tensiunilor între SUA şi Iran şi există temeri privind un eventual război între cele două ţări.



Casa Albă a precizat că asasinarea lui Soleimani a fost „o acţiune defensivă decisivă, pentru a proteja personalul american aflat peste hotare”.



Experţii internaţionali l-au corectat însă pe Mike Pence, aducându-i aminte că 19 terorişti au organizat atentatele din 11 septembrie, nu 12 şi cei mai mulţi proveneau dintr-o ţară aliată SUA: Arabia Saudită.



Katie Waldman, secretarul de presă al lui Pence, a clarificat ulterior declaraţia vicepreşedintelui, care s-ar fi referit la 12 dintre cei 19 terorişti care au „tranzitat Afganistanul”.



„Pentru cei interesaţi: 12 dintre cei 19 terorişti au tranzitat Afganistanul. 10 dintre cei 12 au fost ajutaţi de Soleimani”, a scris Waldman, fără a prezenta dovezi despre implicarea comandantului.



În raportul privind atentatele care au avut loc în urmă cu aproape 19 ani în SUA, raportul arată că cel puţin dintre cei 8 terorişti „au tranzitat Iranul în drum sau dinspre Afganistan”, dar au făcut acest lucru pentru „a profita de obiceiul autorităţilor iraniene de a nu ştampila paşapoartele saudite”.



Chiar dacă Soleimani era o personalitate puternică în Corpul Gărzii Revoluţionare Islamice, la momentul 9/11, numele lui nu apare în raportul despre atentate.



De asemenea, nu pare verosimil ca un comandant, o figură militară importantă într-o ţară cu majoritate de şiiţi musulmani, să susţină al-Qaeda, un grup islamist sunit, cu legături în Arabia Saudită.



Într-un studiu din 2018 al think tank-ului New America, se arată că, pentru al-Qaeda, Iranul era „o entitate ostilă” şi nu au fost descoperite „dovezi de cooperare între al-Qaeda şi Iran în privinţa organizării unor atentate teroriste”.



Dovedirea unei legături între Iran şi al-Qaeda ar putea fi o metodă de justificare a unui eventual război cu Iranul, dacă Donald Trump se gândeşte la această variantă extremă (pe baza Actului Autorizării Utilizării Forţei Militare din 2001).