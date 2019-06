Reprezentanţii cotidianului american au transmis că se gândesc de aproximativ un an să „alinieze" ediţia internaţională celei publicate în SUA, care nu mai difuzează caricaturi politice de mai mulţi ani.

Decizia va fi pusă în aplicare de la 1 iulie.

În luna aprilie, în ediţia internaţională a The New York Times a fost publicată o caricatură cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump, care stârnit indignarea comunităţii evreieşti. Premierul israelian a fost reprezentat sub forma unui câine ghid, purtând un colier cu steaua lui David şi ţinut în lesă de preşedintele american, orb, purtând o kippa, acoperământ pentru cap purtat de evrei.

It is wrong for the @nytimes to have published a cartoon that fell prey to anti-Semitic tropes, and also wrong (and incredibly self-serving & knee-jerk) of them to think that the solution is to end their political cartoons altogether🤦🏽‍♂️ https://t.co/TyASaU8r0j