„Iranul comite acte de sabotaj în Golful Persic şi ameninţă să reia activităţile de îmbogăţire a uraniului pentru programul nuclear. Rusia trimite trupe la dictatorul din Venezuela aflat sub asediu Nicolas Maduro, în timp ce China oferă susţinere logistică. Administraţia Chinei opune rezistenţă faţă de un armistiţiu în conflictul comercial cu Statele Unite şi încearcă să introducă linii de separaţie între SUA şi aliaţi precum Iordania şi Arabia Saudită vânzându-le drone de atac. Rusia trimite bombardiere şi combatanţi în Zona de identificare aeriană din largul statului american Alaska. Iranul, Rusia şi China depun eforturi intense pentru a-l menţine la putere pe dictatorul sirian Bashar al-Assad", scrie editorialistul Arthur Herman într-un material publicat în cotidianul The Wall Street Journal sub titlul "Ameninţarea din ce în ce mai mare a axei Moscova-Beijing-Teheran / Cele trei puteri au obiective diferite, dar fiecare obţine avantaje atunci când ceilalţi provoacă SUA".

„După semnarea Acordului nuclear iranian în august 2015, eu am avertizat în legătură cu o axă Moscova-Beijing-Teheran. De atunci, aceste trei puteri autoritariste şi revizioniste au devenit mai îndrăzneţe, mai sofisticate şi au o influenţă mai mare pe plan mondial. Eforturile acestor naţiuni de a diminua şi a afecta influenţa Statelor Unite şi a aliaţilor americani se extind din Siria şi din Strâmtoarea Hormuz până în Coreea de Nord şi America Latină, precum şi în Asia Centrală şi chiar în Pacificul de Sud", subliniază editorialistul.

Această axă nu este o alianţă militară formală, nici măcar nu a elaborat o conspiraţie coordonată, observă autorul articolului. „Cele trei puteri au obiective diferite în relaţiile internaţionale. Obiectivul Chinei este hegemonia; cel al Iranului este să rămână putere la nivel regional şi să devină putere nucleară; Rusia depune eforturi pentru a rămâne în ecuaţia superputerilor", notează editorialistul.

„China se concentrează în principal pe obţinerea de putere economică. Rusia are ca prioritate afirmarea influenţei economice. Agenda Iranului este în principal ideologică - a fi vocea care trasează direcţia revoluţiei şiite pe plan regional şi a islamului radical", atrage atenţia editorialistul WSJ.

Foto: Hepta