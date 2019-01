Premierul Theresa May intenţionează să avertizeze Parlamentul Marii Britanii, în discursul de astăzi, că mai degrabă va bloca Brexit-ul, decât să iasă din Uniunea Europeană fără un acord, relatează BBC. Ea consideră că încrederea în politică va fi afectată ”catastrofal”, dacă rezultatul referendumului prin care britanicii îşi exprimau dorinţa de a părăsi UE nu va fi implementat.

În ediţia de duminică a publicaţiei Daily Express, Theresa May a transmis un mesaj aproape disperat către poporul britanic, iar ideile lui principale le va repeta în faţa parlamentarilor.

”Verdictul referendumului a fost clar - poporul din Marea Britanie doreşte ca viitorul nostru să continue în afara Uniunii Europene,” a scris May în Sunday Express. ”Dar în spatele acestor voturi stau o mulţime de viziuni asupra cum va arăta acest viitor.

(...) Ca prim ministru, este de datoria mea să găsesc o cale de mijloc între aceste idei. Din acest motiv, încă din 2016, lucrez neostenit să sintetizez această varietate de opţiuni şi opinii într-un Brexit care să funcţioneze în toată Marea Britanie. După negocieri dificile, în care am ţinut partea Marii Britanii, am reuşit să obţin concesii pe care mulţi le credeau imposibile.

Acordul pe care l-am obţinut este satisfăcător pentru ţara noastră. Vom prelua controlul asupra frontierelor, oprind o dată pentru totdeauna libera circulaţie. Vom prelua controlul asupra legilor noastre, ieşind de sub jurisdicţia Curţii Europene de Justiţie. şi vom prelua controlul asupra banilor noştri, oprind sumele imense pe care le trimiteam anual Bruxelles-ului, pentru a le investi conform priorităţilor noastre.

What the Brexit Deal means for citizens' rights and our borders – explained in 60 seconds 👇 #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/QS6fcTfce0 — Theresa May (@theresa_may) January 11, 2019

(...) Marţi, parlamentarii voştri vor vota acest acord şi, odată cu el, viitorul vostru. Este cea mai importantă decizie pe care vreun parlamentar al generaţiei noastre este chemat să o ia. Vor trebui să decidă ce contează cu adevărat.

(...) Când aţi hotărât să votaţi la referendum, aţi dorit ca vocea voastră să fie auzită. Unii dintre voi nu mai votaseră de zeci de ani. Nu putem - şi nici nu trebuie - să vă dezamăgim.

Ar afecta în mod catastrofal şi de neiertat încrederea în democraţia noastră. Aşa că mesajul meu către Parlament este simplu: E timpul să lăsăm jocurile politice deoparte şi să facem ce trebuie pentru ţara noastră.”

Jeremy Corbyn, liderul Laburiştilor, a anunţat că vor vota împotriva acordului, iar dacă acesta nu va trece de Parlament, vor iniţia alegeri anticipate. El a promis şi o moţiune de cenzură împotriva guvernului Theresa May: ”Vom alege momentul potrivit, dar nici o grijă, nu va mai trece mult!” a spus Corbyn reporterilor BBC.

În jur de 100 de parlamentari conservatori şi cei 10 ai Partidului democratic Unionist vor vota, de asemenea, împotriva acordului.

Theresa May has spent two years negotiating a bad deal. If it falls on Tuesday then we need a General Election. #Ridge pic.twitter.com/lIvpfzPeob — Rebecca Long-Bailey (@RLong_Bailey) January 13, 2019

Marţi, după cinci zile de dezbateri, membrii Parlamentului britanic trebuie să se pronunţe asupra acordului de ieşirea din UE obţinut de Theresa May, precum şi asupra unor amendamente care l-ar putea reformula. Dacă acordul va fi respins, Theresa May are la dispoziţie trei zile lucrătoare să propună un ”Plan B”. În acest caz, premierul trebuie să plece miercuri la Bruxelles, să obţină noi concesii de la Uniunea Europeană. Un eventual ”Plan B” trebuie supus votului parlamentarilor pe 21 ianuarie. Ieşirea Marii Britanii din UE este programată pe 29 martie, dacă până atunci, Parlamentul nu decide să amâne sau să anuleze Brexit-ul.

Uniunea Europeană pregăteşte varianta amânării până în iulie a termenului ieşirii Marii Britanii din UE, afirmă surse citate de ziarul The Guardian.

Termenul de 29 martie este considerat acum de Bruxelles tot mai improbabil, din cauza opoziţiei cu care se confruntă Guvernul britanic în Camera Comunelor şi se aşteaptă ca britanicii să ceară oficial prelungire a Articolului 50 al Tratatului UE.

După primirea solicitării formale, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, va convoca un summit european special.

O prelungire "tehnică" până în iulie va fi probabil primul pas pentru a oferi Guvernului Theresa May timp suplimentar pentru revizuirea şi ratificarea actualului Acord Brexit imediat după ce Downing Street va avea o idee clară despre ce doreşte majoritatea din Camera Comunelor.

Funcţionari europeni de rang înalt au explicat că ar putea fi oferită o amânare mai mare, printr-o altă decizie, în cazul în care în Marea Britanie vor fi convocate alegeri parlamentare anticipate ori un nou referendum pe tema apartenenţei la UE.

Ca şi când nu ar fi de ajuns, noi complicaţii sunt aduse de alegerile europarlamentare din mai

"Sesiunea Parlamentului European va începe în iulie. Vor trebui să existe în continuare eurodeputaţi britanici, dacă Marea Britanie va fi în continuare stat membru UE. Dar lucrurile nu sunt albe sau negre în Uniunea Europeană," a explicat un diplomat european.

Astăzi, Comisia Europeană urmează să publice un document prin care va oferi clarificări suplimentare despre statutul temporar al frontierei dintre Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, în speranţa că unii deputaţi britanici vor decide să susţină Acordul Brexit.

Liderii Uniunii Europene au atras atenţia în mai multe rânduri că Acordul Brexit nu va fi modificat sau reinterpretat.