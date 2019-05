"Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari să susţină Acordul Brexit, dar, din păcate, nu am reuşit acest lucru", a declarat Theresa May într-un discurs rostit vineri la Downing Street.

"Îmi este clar acum că este în interesul Marii Britanii ca un nou prim-ministru să coordoneze aceste eforturi. Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator pe 7 iunie. Am stabilit cu preşedintele consiliului de conducere al partidului ca procedura pentru desemnarea noului lider al formaţiunii să înceapă săptămâna următoare", a precizat Theresa May.

"Regret foarte mult că nu am reuşit să realizez Brexit. Succesorul meu va trebui să ajungă la ajungă la un consens. Consensul va fi posibil dacă ambele părţi implicate în dezbatere vor fi capabile de compromisuri. Ştiu că Partidul Conservator se poate înnoi în anii care urmează. Ştiu că putem realiza ieşirea din Uniunea Europeană. Sunt mândră de progresele pe care le-am obţinut în ultimii ani. Am ajutat mai mulţi oameni ca niciodată să aibă locuri de muncă", a subliniat Theresa May.

"Poate că situaţia noastră politică este tensionată, dar sunt atâtea lucruri bune în ţara noastră, sunt atât de mândră. În scurt timp, mă voi retrage din funcţia care a fost onoarea vieţii mele. Sunt recunoscătoare că am putut sluji ţara pe care o iubesc", a spus Theresa May, aparent în lacrimi, la finalul discursului.

Practic, Theresa May va fi premier interimar al Marii Britanii până la desemnarea succesorului său de către Partidul Conservator (centru-dreapta). Procedura pentru desemnarea noului lider al Partidului Conservator, care va fi şi prim-ministru, ar trebui să dureze câteva săptămâni.

Theresa May era contestată din ce în ce mai puternic de colegii din Partidul Conservator şi i s-a cerut demisia din cauza crizei Brexit. Marea Britanie nu se va putea retrage din Uniunea Europeană dacă Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, declara marţi premierul Theresa May, spunându-le membrilor Camerei Comunelor că au "ultima şansă" de a realiza Brexit, prin aprobarea proiectului Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Premierul britanic a susţinut că va prezenta un "nou acord Brexit", care conţine noi garanţii privind drepturile angajaţilor, standarde în domeniul mediului, clauze privind frontiera irlandeză şi un "compromis" în domeniul vamal.

Theresa May a atras atenţia că respingerea din nou a Acordului Brexit riscă să conducă la anularea ieşirii Marii Britanii din UE. Proiectul de Acord Brexit urma să fie prezentat din nou spre aprobarea Camerei Comunelor la începutul lunii iunie. "Sunt introduse noi modificări semnificative pentru a proteja integritatea economică şi constituţională a Marii Britanii. Adevărul este că după trei încercări de obţinere a aprobării Parlamentului, nu vom putea părăsi Uniunea Europeană dacă nu vom avea un acord care să beneficieze de o susţinere largă a partidelor", a subliniat Theresa May.

Liderul de la Londra a semnalat că ar putea oferi Parlamentului şansa de a se pronunţa asupra organizării unui nou referendum dacă aprobă Acordul Brexit.

Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.