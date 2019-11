UPDATE 2:22

Poliţia olandeză a transmis că cele trei victime ale atacului cu cuţitul produs într-o zonă comercială din Haga au sub 18 ani, informează agenţia The Associated Press

Cei trei răniţi au fost spitalizaţi pentru scurt timp, fiind externaţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă. Nu este clar dacă victimele au fost înjunghiate sau au fost rănite în cursul busculadei provocate de incident.

Organizaţia publică de radiodifuziune din Olanda (NOS) a transmis, citând "surse diverse", că atacul cu cuţitul de la Haga nu pare să fie de natură teroristă, însă Poliţia a refuzat să confirme această informaţie.

Incidentul s-a produs vineri seară în incinta unui magazin universal din zona Grote Markt, piaţa principală a oraşului Haga.

Poliţia olandeză caută un bărbat cu vârsta între 45 şi 50 de ani, îmbrăcat într-un trening gri, despre care se crede că este autorul atacului.

Organizaţia publică de radiodifuziune din Olanda (NOS) a transmis că atacul cu cuţitul de la Haga nu pare să fie de natură teroristă, informează agenţia Reuters.

"În acest moment nu există niciun indiciu al existenţei unei motivaţii teroriste", a transmis NOS, citând "surse diverse".

Cel puţin trei persoane au fost înjunghiate în cursul unui atac cu cuţitul care a avut loc vineri seară într-un magazin din Haga, a anunţat poliţia olandeză, potrivit BBC News

Starea celor răniţi şi motivul atacului sunt momentan necunoscute.

Ştire iniţială

