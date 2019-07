Un tren express a rămas blocat între două gări, în statul Maharashtra, în apropiere de Mumbai, din cauza inundaţiilor provocate de ploile abundente din sezonul musonic.

Ministerul indian de Interne a transmis sâmbătă că toate cele aproximativ 700 de persoane aflate la bordul trenului au fost evacuate în siguranţă.

Hundreds of passengers have been rescued from a flooded train near Mumbai in India following weeks of heavy rains.



